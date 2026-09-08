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मेरठ में भगवा गमछे से सीसीटीवी ढककर शिव मंदिर में चोरी, वारदात को अंजाम देने से पहले मांगी माफी

मेरठ : भावनपुर थाना क्षेत्र स्थित किला रोड के अब्दुल्लापुर प्राचीन शिव मंदिर में चोरी की अनोखी और दुस्साहसिक वारदात सामने आई है. रविवार दोपहर एक शातिर चोर ने मंदिर के दानपात्र को खंगालकर उसमें रखी तमाम नकदी साफ कर दी. चोर ने कार्रवाई से बचने के लिए भगवा गमछे से CCTV कैमरे को ढकने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह चालाकी ही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गई है. दरअसल, कैमरा ढकने से पहले ही आरोपी का चेहरा CCTV में स्पष्ट रूप से कैद हो चुका था. अब वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.





सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आरोपी युवक पहले मंदिर परिसर में दाखिल हुआ और इधर-उधर देखकर तसल्ली की. इसके बाद वह मुख्य मंदिर के जालीदार दरवाजे से अंदर घुसा. दानपात्र देखते ही उसने उसे खंगालना शुरू कर दिया. ​इसी दौरान उसकी नजर दानपात्र के पास लगे CCTV कैमरे पर पड़ी. पकड़े जाने के डर से वह बाहर आया, सीने पर हाथ रखकर 'माफी' मांगी और अपने गले से भगवा गमछा निकालकर कैमरे को ढक दिया. चोर को लगा कि कैमरा ढकने से वह बच जाएगा, लेकिन तब तक मंदिर में लगे अन्य कैमरों और उसी CCTV में उसकी तस्वीर पूरी तरह रिकॉर्ड हो चुकी थी.