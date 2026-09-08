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मेरठ में भगवा गमछे से सीसीटीवी ढककर शिव मंदिर में चोरी, वारदात को अंजाम देने से पहले मांगी माफी

भावनपुर थाना क्षेत्र स्थित किला रोड के अब्दुल्लापुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में हुई वारदात.

मेरठ ; शिव मंदिर में चोरी.
मेरठ ; शिव मंदिर में चोरी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 2:49 PM IST

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मेरठ : भावनपुर थाना क्षेत्र स्थित किला रोड के अब्दुल्लापुर प्राचीन शिव मंदिर में चोरी की अनोखी और दुस्साहसिक वारदात सामने आई है. रविवार दोपहर एक शातिर चोर ने मंदिर के दानपात्र को खंगालकर उसमें रखी तमाम नकदी साफ कर दी. चोर ने कार्रवाई से बचने के लिए भगवा गमछे से CCTV कैमरे को ढकने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह चालाकी ही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गई है. दरअसल, कैमरा ढकने से पहले ही आरोपी का चेहरा CCTV में स्पष्ट रूप से कैद हो चुका था. अब वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.



सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आरोपी युवक पहले मंदिर परिसर में दाखिल हुआ और इधर-उधर देखकर तसल्ली की. इसके बाद वह मुख्य मंदिर के जालीदार दरवाजे से अंदर घुसा. दानपात्र देखते ही उसने उसे खंगालना शुरू कर दिया. ​इसी दौरान उसकी नजर दानपात्र के पास लगे CCTV कैमरे पर पड़ी. पकड़े जाने के डर से वह बाहर आया, सीने पर हाथ रखकर 'माफी' मांगी और अपने गले से भगवा गमछा निकालकर कैमरे को ढक दिया. चोर को लगा कि कैमरा ढकने से वह बच जाएगा, लेकिन तब तक मंदिर में लगे अन्य कैमरों और उसी CCTV में उसकी तस्वीर पूरी तरह रिकॉर्ड हो चुकी थी.

मेरठ के शिव मंदिर में चोरी. (Video Credit : ETV Bharat)


मंदिर के ​सेवादार गंगाशरण ने बताया कि मंगलवार सुबह जब मंदिर पहुंचा तो सामान्य दिनों की तरह ही व्यवस्था थी. पहले दानपात्र पर ध्यान नहीं गया. सुबह करीब 10 बजे जब सफाई कर्मचारी आए तो उन्होंने कैमरे का तार टूटा देख समिति को सूचना दी. इसी बीच एक श्रद्धालु ने दानपात्र में सिक्का डाला, तब समझ आया कि दानपात्र टूटा पड़ा है और उसमें से सारा पैसा चोरी हो चुका है. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.


थाना भावनपुर प्रभारी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि मंदिर समिति की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची थी. मंदिर परिसर में लगे सभी CCTV कैमरों के फुटेज कब्जे में ले लिए गए हैं. चोर और वारदात की गतिविधियां कैमरे में कैद हो चुकी हैं. फुटेज और लोकल सर्विलांस के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा.

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