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मेरठ में बेकाबू कार ने साइकिल सवार को रौंदा; 60 मीटर तक सड़क पर घिसटता रहा युवक, इलाज के दौरान मौत

ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में गुर्जर चौक पर तेज रफ्तार दिल्ली नंबर की कार हुई दुर्घटना.

ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में भीषण दुर्घटना.
ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में दुर्घटना. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 10:25 AM IST

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मेरठ : ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में रविवार को गुर्जर चौक पर तेज रफ्तार दिल्ली नंबर की कार ने ड्यूटी से घर लौट रहे साइकिल सवार को रौंदा दिया. साइकिल सवार कार के नीचे फंस गया और काफी दूर तक घिसटता चला. इसके बावजूद कार चालक नहीं रुका. गंभीर रूप से घायल साइकिल सवार को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया. दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश काम्बोज ने बताया कि हादसा रविवार शाम करीब छह बजे का है. 40 वर्षीय संजय कुमार ड्यूटी खत्म करके साइकिल से घर वापस लौट रहे थे. गुर्जर चौक के पास नूननगर की तरफ से रेलवे फाटक की ओर जा रही एक तेज रफ्तार दिल्ली नंबर की कार ने संजय की साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी. ​टक्कर के बाद संजय कार के निचले हिस्से में फंस गए. राहगीरों ने कार चालक को रुकने का इशारा किया और शोर मचाया, लेकिन चालक रफ्तार बढ़ाकर भागने लगा. इससे संजय करीब 60 मीटर तक सड़क पर घिसटते रहे. भीड़ ने कार को घेरने की कोशिश की तो चालक कार छोड़कर भाग गया.

थाना प्रभारी राजेश काम्बोज के मुताबिक सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने लहुलूहान हालत में संजय कुमार को केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान रविवार देर रात संजय कुमार की सांसें टूट गईं. इस दौरान आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया. इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को ढांढस बंधाया और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया. जिसके बाद परिजन शांत हुए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उसके मालिक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

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