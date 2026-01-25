मेरठ में ETV भारत की खबर का असर; कैंटोनमेंट बोर्ड ने आबू नाले के पास कराई फेंसिंग

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 12:43 PM IST

मेरठ: आबूलेन के नजदीक नाले में गिरकर हुई ई-रिक्शा चालक की मौत के बाद अब प्रशासन जागा है. दो दिन पहले कैंट क्षेत्र में गंदगी से पटे नाले में गिरने से ड्राइवर की मौत हुई थी. ETV भारत ने बदहाल पड़े नाले की खबर को प्रमुखता से जनता के सामने रखा. इसका असर अब दिखने लगा है. रविवार से नाले के किनारे फेंसिंग लगाने का काम शुरू कराया गया.

कैंटोनमेंट बोर्ड CEO जाकिर हुसैन के निर्देश पर कैंटोनमेंट बोर्ड ने नाले के किनारे वैकल्पिक इंतजाम शुरू कराया है. नाले के किनारे तारबंदी कराई जा रही है, ताकि आगे से किसी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके.

कैंटोनमेंट बोर्ड ने आबू नाले के पास कराई फेंसिंग. (Video Credit: ETV Bharat)

आबूलेन व्यापार मंडल के महामंत्री राजवीर सिंह ने ETV भारत के प्रयास के लिए आभार जताया है. उन्होंने कहा कि कैंट बोर्ड द्वारा ETV भारत की खबर के बाद सुरक्षा के लिए विकल्प के तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं. यह काम पहले भी हो सकता था.

उन्होंने कहा कि कैंट बोर्ड के पास अच्छा खासा बजट होता है. यहां सिर्फ जाली लगाने से कुछ नहीं होने वाला है. यहां दुर्घटना से बचने के लिए ठोस उपाय भी किए जाने चाहिए. यहां दीवार बनाई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा.

कैंट बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर पीयूष गौतम ने बताया कि यहां पर कुछ दिन पहले एक फॉर्च्यूनर ने दीवार को ढहा दिया था. दीवार क्षतिग्रस्त हुई थी. अभी यहां नाले की सफाई भी करानी है. इससे पहले ही यह हादसा हो गया. फिलहाल दुर्घटना वाली जगह को फेंसिंग कराकर सुरक्षित किया जा रहा है.

