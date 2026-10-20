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मेरठ की रामलीला: कोई कॉरपोरेट जॉब छोड़कर कर रहा मंचन, तो कोई कोरियोग्राफर; रामलीला में रोल से बदली जिंदगी

मेरठ के रामलीला कलाकार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: दशहरा पर्व पर रामलीला का मंचन देखने के लिए दूर-दूर से कलाकार आते हैं. वह अलग-अलग फील्ड के भी होते हैं, लेकिन रामलीला के किरदार बेहद सहजता से निभाते हैं. मेरठ कैंट की रामलीला में श्रीराम बनने वाले कलाकार चिनू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके हैं. हनुमान किसान हैं. सीता बनीं कलाकार कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर रोल कर रही हैं. नारद केमिकल बेचते हैं और सुपर्णखा ने बी.कॉम किया है. पिछले 20 वर्ष से ताज मोहम्मद तो बेहद ही मंझे कलाकार हैं. ETV भारत ने इन कलाकारों से बात की और जाना कि किरदार निभाने से उनके जीवन में कैसे बदलाव आए? पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

मंच पर एक्टिंग करते हैं कलाकार: मेरठ कैंट में रामलीला मंचन के डायरेक्टर मनीष ने बताया कि 35 से 40 कलाकार यहां लेकर आते हैं. लगभग 25 साल से मेरठ में आकर रामलीला कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनके जो कलाकार हैं, उनमें हिंदू-मुस्लिम सभी हैं. खास बात यह है कि डायलॉग सामने से आते रहते हैं और कलाकार सिर्फ एक्टिंग करते हैं.

संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की विशेष रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) लक्ष्मण बने कलाकार एल्बम भी बनाते हैं: मेरठ कैंट में हो रही रामलीला में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं विवेक सिंह बताते हैं कि वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन काफी समय से दिल्ली में रहते हैं. 2019 से वह कलाकार के तौर पर अलग-अलग बहुत से कार्यक्रमों में काम करते हैं और रामलीला में विशेष रूप से 2019 से जुड़े हैं. 2 वर्ष से लक्ष्मण का रोल करते आ रहे हैं. लक्ष्मण ने बताया कि वह भोजपुरी और हरियाणवी एलबम भी बनाते हैं. मेरठ की रामलीला. (Photo Credit: ETV Bharat) हनुमान बने कलाकार करते हैं खेती-किसानी: उत्तराखंड कोटद्वार के रहने वाले गणेश रामलीला में हनुमान का किरदार निभा रहे हैं. वह बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों से हनुमान का किरदार निभाते आ रहे हैं. हालांकि, बीच-बीच में अगर कहीं मौका मिलता है तो अलग-अलग मंच पर किरदार निभा लेते हैं. वह बताते हैं कि मूलरूप से किसान हैं. कलाकार के तौर पर अलग-अलग काफी प्रोजेक्ट में उन्होंने काम भी किया है. भावुक संवाद सुनकर लोग करते हैं सम्मान. (Photo Credit: ETV Bharat) पहली बार बनीं हैं सूर्पनखा: अनुष्का बताती हैं वह बी.कॉम कर चुकी हैं और उन्होंने पहली बार रामलीला में सूर्पनखा का रोल किया है. वह स्टेज शो भी करती रहती हैं. अनुष्का कहती हैं कि उनका रोल महत्वपूर्ण है. रामायण में जब उनकी नाक काटी जाती है, तो वह जिस अंदाज में जाकर लंकेश को बताती हैं, वह बेहद ही प्रभावशाली और इमोशनल सीन है. 20 वर्ष से दशरथ बन रहे उमेश: दिल्ली के रहने वाले उमेश गहलोत बताते हैं लगभग 20 वर्ष हो गए हैं. वह पहले राजा दशरथ का रोल निभाते थे और अब तो कुंभकर्ण और अहिरावण का रोल करते हैं. वह कहते हैं उम्मीद है कि डायरेक्टर आगे उनसे खुश होंगे उन्हें निश्चित ही भविष्य में रावण का किरदार निभाने का अवसर मिलेगा. उमेश गहलोत बताते हैं कि दिल्ली में रहते हैं और उनका काम लोगों को बाउंसर उपलब्ध कराना है. जब भी आयोजन होता है, इवेंट होता है, तो वहां के लिए बाउंसर उपलब्ध कराते हैं. मंचन के दौरान युद्ध की लीला. (Photo Credit: ETV Bharat) कोरियोग्राफर बनते हैं नारद मुनि: भारत दिल्ली से आए हैं और वह कोरियोग्राफर हैं. मंडी हाउस स्थित संस्थान से उन्होंने शिक्षा ली है. वह बताते हैं कि वह रामायण में मुख्य रूप से नारद मुनि का किरदार निभाते हैं. साथ ही अलग-अलग पात्रों की भी भूमिका जरूरत पड़ने पर निभाते रहते हैं. वह बताते हैं कि उनका केमिकल का अपना बिजनेस है और 21 साल से वह रामलीला में मेरठ में किरदार निभाते आ रहे हैं. इस बार नारद मुनि के अलावा मेघनाथ और अंगद का रोल भी कर रहे हैं. लक्ष्मण शक्ति के समय का सीन. (Photo Credit: ETV Bharat) सीता का रोल चुनौतीपूर्ण: उत्तराखंड के कोटद्वार की रहने वाली तनुजा राणा मेरठ कैंट में हो रही रामलीला में सीता का किरदार निभा रही हैं. उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और अभी पीजी चल रहा है. वह बताती हैं कि जब वह मंच पर होती हैं और जो प्रेम दर्शकों का मिलता है, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती हैं.