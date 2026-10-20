मेरठ की रामलीला: कोई कॉरपोरेट जॉब छोड़कर कर रहा मंचन, तो कोई कोरियोग्राफर; रामलीला में रोल से बदली जिंदगी
संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:41 AM IST|
Updated : October 20, 2026 at 8:49 AM IST
मेरठ: दशहरा पर्व पर रामलीला का मंचन देखने के लिए दूर-दूर से कलाकार आते हैं. वह अलग-अलग फील्ड के भी होते हैं, लेकिन रामलीला के किरदार बेहद सहजता से निभाते हैं. मेरठ कैंट की रामलीला में श्रीराम बनने वाले कलाकार चिनू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके हैं. हनुमान किसान हैं. सीता बनीं कलाकार कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर रोल कर रही हैं. नारद केमिकल बेचते हैं और सुपर्णखा ने बी.कॉम किया है. पिछले 20 वर्ष से ताज मोहम्मद तो बेहद ही मंझे कलाकार हैं. ETV भारत ने इन कलाकारों से बात की और जाना कि किरदार निभाने से उनके जीवन में कैसे बदलाव आए? पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.
मंच पर एक्टिंग करते हैं कलाकार: मेरठ कैंट में रामलीला मंचन के डायरेक्टर मनीष ने बताया कि 35 से 40 कलाकार यहां लेकर आते हैं. लगभग 25 साल से मेरठ में आकर रामलीला कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनके जो कलाकार हैं, उनमें हिंदू-मुस्लिम सभी हैं. खास बात यह है कि डायलॉग सामने से आते रहते हैं और कलाकार सिर्फ एक्टिंग करते हैं.
लक्ष्मण बने कलाकार एल्बम भी बनाते हैं: मेरठ कैंट में हो रही रामलीला में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं विवेक सिंह बताते हैं कि वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन काफी समय से दिल्ली में रहते हैं. 2019 से वह कलाकार के तौर पर अलग-अलग बहुत से कार्यक्रमों में काम करते हैं और रामलीला में विशेष रूप से 2019 से जुड़े हैं. 2 वर्ष से लक्ष्मण का रोल करते आ रहे हैं. लक्ष्मण ने बताया कि वह भोजपुरी और हरियाणवी एलबम भी बनाते हैं.
हनुमान बने कलाकार करते हैं खेती-किसानी: उत्तराखंड कोटद्वार के रहने वाले गणेश रामलीला में हनुमान का किरदार निभा रहे हैं. वह बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों से हनुमान का किरदार निभाते आ रहे हैं. हालांकि, बीच-बीच में अगर कहीं मौका मिलता है तो अलग-अलग मंच पर किरदार निभा लेते हैं. वह बताते हैं कि मूलरूप से किसान हैं. कलाकार के तौर पर अलग-अलग काफी प्रोजेक्ट में उन्होंने काम भी किया है.
पहली बार बनीं हैं सूर्पनखा: अनुष्का बताती हैं वह बी.कॉम कर चुकी हैं और उन्होंने पहली बार रामलीला में सूर्पनखा का रोल किया है. वह स्टेज शो भी करती रहती हैं. अनुष्का कहती हैं कि उनका रोल महत्वपूर्ण है. रामायण में जब उनकी नाक काटी जाती है, तो वह जिस अंदाज में जाकर लंकेश को बताती हैं, वह बेहद ही प्रभावशाली और इमोशनल सीन है.
20 वर्ष से दशरथ बन रहे उमेश: दिल्ली के रहने वाले उमेश गहलोत बताते हैं लगभग 20 वर्ष हो गए हैं. वह पहले राजा दशरथ का रोल निभाते थे और अब तो कुंभकर्ण और अहिरावण का रोल करते हैं.
वह कहते हैं उम्मीद है कि डायरेक्टर आगे उनसे खुश होंगे उन्हें निश्चित ही भविष्य में रावण का किरदार निभाने का अवसर मिलेगा. उमेश गहलोत बताते हैं कि दिल्ली में रहते हैं और उनका काम लोगों को बाउंसर उपलब्ध कराना है. जब भी आयोजन होता है, इवेंट होता है, तो वहां के लिए बाउंसर उपलब्ध कराते हैं.
कोरियोग्राफर बनते हैं नारद मुनि: भारत दिल्ली से आए हैं और वह कोरियोग्राफर हैं. मंडी हाउस स्थित संस्थान से उन्होंने शिक्षा ली है. वह बताते हैं कि वह रामायण में मुख्य रूप से नारद मुनि का किरदार निभाते हैं.
साथ ही अलग-अलग पात्रों की भी भूमिका जरूरत पड़ने पर निभाते रहते हैं. वह बताते हैं कि उनका केमिकल का अपना बिजनेस है और 21 साल से वह रामलीला में मेरठ में किरदार निभाते आ रहे हैं. इस बार नारद मुनि के अलावा मेघनाथ और अंगद का रोल भी कर रहे हैं.
सीता का रोल चुनौतीपूर्ण: उत्तराखंड के कोटद्वार की रहने वाली तनुजा राणा मेरठ कैंट में हो रही रामलीला में सीता का किरदार निभा रही हैं. उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और अभी पीजी चल रहा है. वह बताती हैं कि जब वह मंच पर होती हैं और जो प्रेम दर्शकों का मिलता है, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती हैं.
कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करती थीं. फिलहाल उन्होंने नौकरी छोड़ दी है. वह बताती है कि सीता माता का रोल निभाना चुनौतीपूर्ण है. उनमें कई बदलाव भी आए हैं और जो सम्मान उन्हें मिलता है, उससे जनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. अपने काम को और बेहतर करने को लेकर.
भरत-मिलाप के भावनात्मक जुड़ाव: चीनू गोसाई वर्तमान में गाजियाबाद में रहते हैं. वह बताते हैं कि वह 2013 से राम का किरदार निभाते आ रहे हैं. हालांकि, बीच में कई वर्ष कहीं बाहर थे. अब फिर 2019 से श्रीराम का रोल कर रहे हैं.
वह बताते हैं कि हरियाणवी और उत्तराखंड के पहाड़ी और राजस्थानी एलबम आदि में भी वह काम करते हैं. चीनू गोसाईं बताते हैं कि भरत मिलाप का जो उनका रोल है, उस दिन को वह नहीं भूल पाते हैं. वह खुद भी इमोशनल होते हैं. लोगों को देखते हैं कि लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं.
वह बताते हैं कि जब श्रीराम रामलीला में सुग्रीव के परिवार से मिलते हैं और सुग्रीव जब सीता जी के आभूषण दिखाते हैं, तो इस बार तो वह मंचन के दौरान बेहद ही भावुक होकर रो भी पड़े थे.
चीनू बताते हैं कि पहले उनका जो स्वभाव था उसको लेकर परिवार वाले कहते थे कि बेहद ही चंचल है, लेकिन जब से श्रीराम का किरदार निभाया है, उनके जीवन में बहुत बदलाव हुए हैं. बिल्कुल शालीनता के साथ रहते हैं और राम जी के किरदार करने के बाद उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं.
परिवार की परंपरा निभा रहे कलाकार: विभीषण का किरदार निभा रहे सावन कनौजिया ने बताया कि वह अपने परिवार की लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं. उनसे पहले उनके पिताजी और ताऊजी ने भी मेरठ की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध कैंट रामलीला में अलग-अलग रोल निभाए हैं. उन्हें विभीषण का किरदार मिला है. यह बेहद ही महत्वपूर्ण रोल है. विभीषण पर बहुत दारोमदार रहता है.
ताज मोोहम्मद बनते हैं रावण: ताज मोहम्मद मेरठ कैंट की रामलीला में रावण का किरदार निभा रहे हैं. दिल्ली के नटराज कलामंच से उन्होंने यह हुनर सीखा है. वह बताते हैं कि तीस साल से कलाकार के तौर पर अलग-अलग मंचों पर बतौर कलाकार कार्य कर रहे हैं.
वहीं, 20 वर्ष से रावण का किरदार निभाते आ रहे हैं. रावण के किरदार की खूबियां भी हैं. वह बताते हैं कि रावण कभी शायरी करता है, तो कभी अपने गुस्से का इजहार करता है. वह कहते हैं कि बेशक मंच पर एक रावण का किरदार निभाते हैं, लेकिन उसके बाद असल जीवन में काफी शांत स स्वभाव के व्यक्ति हैं.
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