Emergency Day पर बोले कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव; कहा एक परिवार की सनक था आपातकाल, अब देश सही हाथों में
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने देश के आपातकाल पर रखे विचार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 1:06 PM IST
मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में गुरुवार को लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर सियासी हमला बोला. उन्होंने कहा कि आपातकाल एक परिवारवाद की सनक का परिणाम था. उस दौर की पीड़ा आज भी उनके मन में ताजा है.
कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 25 जून 1975 की रात सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया गया था. उस दौर में जो कुछ हुआ वह नई पीढ़ी को भी जानना चाहिए. वह बोले आपातकाल किसी राष्ट्रीय संकट के कारण नहीं लगाया गया था, बल्कि सत्ता और परिवारवाद को बचाने के लिए देश में लगाया गया था. परिवारवाद की राजनीति के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम उस दौर में किया गया.
इससे पहले मेरठ पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने एक होटल में आयोजित हिंडन मंथन कार्यक्रम में भी शिरकत की. वह बोले इस समय देश सही हाथों में है और तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी सभ्यताएं नदी किनारे विकसित हुई हैं. नदियां हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था हैं. हिंडन को पुनर्जीवित करने के लिए जनांदोलन करना होगा.
इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा और सभी को मिलकर श्रमदान करना होगा.
मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने नदियों को बचाने के लिए अलग से नमामि गंगे मंत्रालय बनाया है. 16 हजार 177 करोड़ की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाये गए हैं. अब कानपुर, प्रयागराज में एक भी नाला गंगा में नहीं गिर रहा है. कुम्भ में 68 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्वच्छ गंगा में स्नान किया है. गंगा को साफ करने के लिए उसमें घड़ियाल, डॉल्फिन और कछुए डाले गए हैं. अब तक 64 नदियों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है और 14 नदियों पर काम चल रहा है.
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