स्क्रैप कारोबारी पर दबंगों का खौफ; घर के बाहर लगाया 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर

मेरठ: जिले के जानी थाना क्षेत्र में दबंगों का डर इतना बढ़ गया है कि कारोबारी पलायन को मजबूर हो रहे हैं. गांव सिवाल खास के स्क्रैप कारोबारी ने अपने घर के बाहर 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर लगा दिया है. कुछ दिन पहले ही दर्जन भर दबंगों ने कारोबारी के घर पर तांडव मचाया था.

जानी थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान शुरू कर दी है. जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया. लगभग एक दर्जन से अधिक दबंगों ने कारोबारी के घर पर धावा बोल दिया. घर में घुसकर न केवल गाली-गलौज की गई, बल्कि परिवार के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट भी की गई. हमले की यह वारदात घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हमलावरों की भीड़ साफ देखी जा सकती है.