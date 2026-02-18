ETV Bharat / state

स्क्रैप कारोबारी पर दबंगों का खौफ; घर के बाहर लगाया 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर

जानी थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान शुरू कर दी है.

स्क्रैप कारोबारी पर दबंगों का खौफ.
स्क्रैप कारोबारी पर दबंगों का खौफ. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 9:34 AM IST

Updated : February 18, 2026 at 9:44 AM IST

मेरठ: जिले के जानी थाना क्षेत्र में दबंगों का डर इतना बढ़ गया है कि कारोबारी पलायन को मजबूर हो रहे हैं. गांव सिवाल खास के स्क्रैप कारोबारी ने अपने घर के बाहर 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर लगा दिया है. कुछ दिन पहले ही दर्जन भर दबंगों ने कारोबारी के घर पर तांडव मचाया था.

जानी थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान शुरू कर दी है. जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया. लगभग एक दर्जन से अधिक दबंगों ने कारोबारी के घर पर धावा बोल दिया. घर में घुसकर न केवल गाली-गलौज की गई, बल्कि परिवार के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट भी की गई. हमले की यह वारदात घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हमलावरों की भीड़ साफ देखी जा सकती है.

​सरकार और प्रशासन से सुरक्षा की मांग: पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि इलाके में कुछ दबंगों का बोलबाला है और वह लगातार उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं. पीड़ित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है.

कारोबारी ने भावुक होते हुए कहा कि वह इस माहौल में अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अपना पुश्तैनी मकान बेचने का फैसला लेना पड़ा.

