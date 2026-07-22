ETV Bharat / state

मेरठ: घड़ी कारोबारी से 5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो के नाम पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी, आरोपी पकड़ा गया

बेगमपुल में कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो का नाम लेकर घड़ी कारोबारी से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाला आरोपी रोहित त्यागी गिरफ्तार.

Photo Credit: ETV Bharat
कुख्यात बद्दो का नाम लेकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: मेरठ के बेगमपुल स्थित व्यस्त बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार एक युवक ने प्रसिद्ध घड़ी कारोबारी से पश्चिमी यूपी के कुख्यात माफिया और 5 लाख रुपये के इनामी अपराधी बदन सिंह बद्दो का नाम लेकर 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी. व्यापारियों की मुस्तैदी और डायल 112 की त्वरित कार्रवाई से आरोपी को मौके पर ही दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया गया. पूछताछ में जो वजह सामने आई, उसने पुलिस और व्यापारियों दोनों को हैरान कर दिया. सिविल लाइंस क्षेत्र के मोहनपुरी (विकासपुरी) निवासी नितेश अग्रवाल और नीरज अग्रवाल की बेगमपुल पर ग्रीन होटल के पास घड़ी का बड़ा शोरूम है.

व्यापारियों ने मुस्तैदी से आरोपी को पकड़ा: इसके साथ ही वे फाइनेंस का कारोबार भी करते हैं. बुधवार दोपहर बाइक से एक युवक दुकान पर पहुंचा. उसने सीधे नितेश अग्रवाल से कहा कि 1 करोड़ का इंतजाम कर लो, यह रकम बदन सिंह बद्दो को भेजनी है. किस दिन और किस समय पैसे देने हैं, यह बाद में बता दिया जाएगा.

पुलिस ने मौके से आरोपी को दबोचा: अगर रकम नहीं मिली तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना. कुख्यात बद्दो का नाम सुनते ही व्यापारी भाइयों में घबराहट फैल गई, लेकिन उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत यूपी-112 पर पुलिस को सूचना दी. आसपास के व्यापारी भी लामबंद हो गए और आरोपी युवक को मौके पर ही रोक लिया. सूचना मिलते ही पीआरवी और सदर बाजार थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

शराब के पैसों के लिए रचा था नाटक: मामला हाई-प्रोफाइल अपराधी से जुड़े होने के कारण सदर बाजार इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा तुरंत आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गए. पुलिस ने आरोपी की बाइक भी जब्त कर ली है. पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक की पहचान रोहित त्यागी (निवासी किठौर, ग्राम महवाला, मेरठ) के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने जो खुलासा किया, उसने मामले की पूरी तस्वीर बदल दी.

किठौर का रोहित त्यागी पुलिस हिरासत में: रोहित ने बताया वह अत्यधिक नशे की हालत में था और उसे शराब पीने के लिए पैसों की जरूरत थी. उसने सोचा कि अगर खुद पैसे मांगेगा तो कोई नहीं देगा, इसलिए उसने खौफ पैदा करने के लिए बदन सिंह बद्दो के नाम का इस्तेमाल किया. एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि आरोपी रोहित त्यागी को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या इसका बदन सिंह बद्दो या उसके किसी गैंग से कोई वास्तविक संबंध है, या उसने सिर्फ शराब के नशे में खौफ दिखाकर वसूली करने के लिए उसका नाम लिया था. आरोपी की क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है. पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- अयोध्या: चंदा चोरी विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट का ऐतिहासिक निर्णय! संतों को सौंपी मंदिर की यह जिम्मेदारी, जानिए कौन होगा नया CEO?

TAGGED:

BEGUMPUL MEERUT CLOCK MERCHANT
ROHIT TYAGI ARRESTED MEERUT
SP CITY VINAYAK BHOSALE STATEMENT
MEERUT SADAR BAZAR POLICE
MEERUT EXTORTION BADAN SINGH BADDO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.