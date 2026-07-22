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मेरठ: घड़ी कारोबारी से 5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो के नाम पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी, आरोपी पकड़ा गया

कुख्यात बद्दो का नाम लेकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )