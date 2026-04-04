मेरठ: साले ने बहनोई पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया
पारिवारिक विवाद में बहनोई पर जानलेवा हमला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 5:03 PM IST
मेरठ: जनपद के लोहियानगर थाना क्षेत्र में आपसी कलह, उस समय खौफनाक मोड़ ले लिया, जब साले ने बहनोई पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी. मामले के बाद, इलाके में हड़कंप मच गया. सुचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से आस्पताल भेजवाया और मामले की जांच में जुट गई.
लोहियानगर थाना प्रभारी सुमित तोमर के अनुसार, घटना न्यू इस्लाम नगर की गली नंबर 31 की है. जहां, शहज़ाद नामक व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ पिछले 15 दिनों से विवाद चल रहा था. विवाद इतना बढ़ गया कि शहज़ाद के सालों ने बहनोई पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी.
घटना के बाद आरोपी ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए. आग से झुलस रहे व्यक्ति को उसके बेटे ने कपड़े फाड़कर जलने से बचाया. परिजनों का सीधा आरोप है कि ससुरालियों ने जानबूझकर दामाद को जान से मारने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया है.
मामले की सुचना मिलते ही लोहियानगर थाना प्रभारी सुमित तोमर मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालते हुए, फौरन घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल, घायल अब खतरे से बाहर है.
थाना प्रभारी सुमित तोमर ने बताया कि "यह मामला पूरी तरह से पारिवारिक विवाद से जुड़ा है, जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है. हालांकि, अब तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक तहरीर (शिकायत) प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने के बाद, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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