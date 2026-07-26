मेरठ में बर्थडे पार्टी के बाद से लापता युवक का शव रेलवे ट्रैक किनारे मिला, 3 दोस्त हिरासत में
कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के पीपला गांव का मामला. दोस्त का जन्मदिन मनाने गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 3:08 PM IST
मेरठ : कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के पीपला गांव के लापता युवक रजत (24) का शव रविवार सुबह गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिला. युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले, सीओ दौराला और कंकरखेड़ा थाना पुलिस बल फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्रित करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. प्राथमिक जांच के बाद तीन दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
बताया गया कि रजत अपने दोस्तों राहुल, नितिन और जयकुमार के साथ जयकुमार का जन्मदिन मनाने की बात कहकर घर से निकला था. पार्टी में जाने के बाद से रजत का मोबाइल फोन बंद आ रहा था. काफी तलाश करने के बाद भी जब रजत का कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने 24 जुलाई को कंकरखेड़ा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. रविवार सुबह पीपला गांव के पास रेलवे ट्रैक किनारे रजत का शव बरामद हुआ.
रजत के परिजनों का आरोप है कि रजत की हत्या उसके तीनों दोस्तों राहुल, नितिन और जयकुमार ने मिलकर की है. रजत को आखिरी बार इन्हीं तीनों के साथ देखा गया था. परिवारवालों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. परिजनों की शिकायत के आधार पर रजत के तीनों दोस्तों राहुल, नितिन और जयकुमार को हिरासत में लेकर उनसे अलग-अलग पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सर्विलांस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर साजिश का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा.
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