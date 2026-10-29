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मेरठ नीला ड्रम केस; मुस्कान-साहिल की जेल बदलने की मांग, सौरभ की मां बोलीं- परिवार के साथ हो सकती है दुर्घटना

मुस्कान-साहिल की जेल बदलने की मांग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : बहुचर्चित नीला ड्रम केस में मृतक सौरभ राजपूत की मां ने हत्यारी बहू और उसके प्रेमी को अलग-अलग जेल में भेजने की मांग की है. मृतक सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी गुरुवार को चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के जेल अधीक्षक से मिलीं. उनके साथ कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित भी थीं. उन्होंने कहा कि वे अफसरों से अब ये ही गुहार लगा रही हैं कि उनके बेटे की हत्यारी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी को अलग-अलग जेल में रखा जाए.

बता दें, मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में मार्च 2025 में सौरभ राजपूत की हत्या की गई थी. हत्यारी पत्नी मुस्कान और प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. वहीं दोनों की हाईकोर्ट में पैरवी के लिए साहिल के परिवार की तरफ से अपील भी की गई है. दोनों का वकील भी एक है, जिसके बाद अब सौरभ के परिवार ने भी मांग की है कि दोनों गुनहगारों को अलग-अलग जेल में भेजा जाना चाहिए.

सौरभ की मां ने दुर्घटना की जताई आशंका. (Video Credit; ETV Bharat) रेनू देवी ने कहा कि मेरे बेटे बबलू को भी जेल अधीक्षक से मिलना था, लेकिन बीते शाम बबलू को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया. रेनू देवी ने कहा कि जो दुर्घटना उनके साथ हुई है. बेटे की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, उससे उन्हें अंदेशा है कि कभी भी परिवार के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है. रेनू देवी ने बताया कि बीते दिनों जब कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित उनके घर आई थीं तब भी आशंका जताई थी. उन्होंने कहा कि जानकारी सामने आ रही है कि हत्यारे साहिल के परिवार ने हत्यारी मुस्कान को बहू मान लिया है, इस बात से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.