मेरठ नीला ड्रम केस; मुस्कान-साहिल की जेल बदलने की मांग, सौरभ की मां बोलीं- परिवार के साथ हो सकती है दुर्घटना
मृतक सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी गुरुवार को जिला कारागार पहुंची और जेल अधीक्षक को पत्र सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:06 PM IST
मेरठ : बहुचर्चित नीला ड्रम केस में मृतक सौरभ राजपूत की मां ने हत्यारी बहू और उसके प्रेमी को अलग-अलग जेल में भेजने की मांग की है. मृतक सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी गुरुवार को चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के जेल अधीक्षक से मिलीं. उनके साथ कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित भी थीं. उन्होंने कहा कि वे अफसरों से अब ये ही गुहार लगा रही हैं कि उनके बेटे की हत्यारी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी को अलग-अलग जेल में रखा जाए.
बता दें, मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में मार्च 2025 में सौरभ राजपूत की हत्या की गई थी. हत्यारी पत्नी मुस्कान और प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. वहीं दोनों की हाईकोर्ट में पैरवी के लिए साहिल के परिवार की तरफ से अपील भी की गई है. दोनों का वकील भी एक है, जिसके बाद अब सौरभ के परिवार ने भी मांग की है कि दोनों गुनहगारों को अलग-अलग जेल में भेजा जाना चाहिए.
रेनू देवी ने कहा कि मेरे बेटे बबलू को भी जेल अधीक्षक से मिलना था, लेकिन बीते शाम बबलू को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया. रेनू देवी ने कहा कि जो दुर्घटना उनके साथ हुई है. बेटे की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, उससे उन्हें अंदेशा है कि कभी भी परिवार के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है.
रेनू देवी ने बताया कि बीते दिनों जब कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित उनके घर आई थीं तब भी आशंका जताई थी. उन्होंने कहा कि जानकारी सामने आ रही है कि हत्यारे साहिल के परिवार ने हत्यारी मुस्कान को बहू मान लिया है, इस बात से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
पूनम पंडित ने कहा कि सौरभ हत्याकांड मामले में पैरवी सौरभ के बड़े भाई बबलू कर रहे हैं. बीती रात को उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी, ऐसे में परिवार परेशान है. साथ ही साहिल और मुस्कान का वकील भी अब एक है. दोनों की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई है, ऐसे में परिवार भी भयभीत है. परिवार को आशंका है कि बेल मिलने पर दोनों बाहर न आ जाएं.
कवयित्री अनामिका जैन अंबर और उनके पति के बयान पर पूनम पंडित ने कहा, काला चश्मा लगाकर सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 18 महीने में एक बार भी सौरभ के परिवार वालों से अनामिका अंबर या उनके पति मिलने नहीं आए. मुस्कान की बेटियों की परवरिश की बात दोनों ने की है, ऐसे में वे यही कहेंगी कि जेल में और भी महिलाएं हैं जिनके बच्चे सलाखों के पीछे रहने को मजबूर हैं.
वरिष्ठ जेल अधिक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने कहा, साहिल और मुस्कान को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई है. भविष्य में वैसे भी दोनों को अलग-अलग भेजा ही जाना है, ऐसे में एक पूरी प्रक्रिया होती है, जैसे ही दोनों का क्रम आएगा स्वतः ही दोनों को अलग-अलग भेजा जाएगा. महिलाओं को नारी निकेतन लखनऊ भेजा जाता है जबकि पुरुष सेंट्रल जेल जाते हैं. जैसे-जैसे सीट खाली होती हैं उसी तरह क्रम के अनुसार कैदी भेजे जाते हैं. उन्होंने कहा, अभी पूरा फोकस अपील पर है, लेकिन जो एप्लिकेशन सौरभ की मां ने दी है उसका अवलोकन भी करेंगे.
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