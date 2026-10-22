मेरठ नीला ड्रम केस; अब मकान मालिक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एंट्री, अफसरों से लगाई ऐसी गुहार
सनसनीखेज मामले में करीब 13 से 16 महीनों तक चली सुनवाई के दौरान कुल 126 पेशियां हुईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 12:06 PM IST
मेरठ : मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम केस में अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी ठहराते हुए फांसी का सजा सुना दी है. इसके बाद अब मकान मालिक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने केस को फिर से नई चर्चा में ला दिया है. पढ़ें ईटीवी भारत की खबर...
बता दें, सौरभ राजूपत हत्या कांड का राज खुलने के बाद से मुस्कान का किराए वाला घर सील है. ऐसे में मकान मालिक ब्रह्मपुरी निवासी ओमपाल सिंह पुलिस अफसरों की चौखट पर अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं. ओमपाल सिंह मकान की सील खुलवाने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है.
ओमपाल सिंह का कहना है कि घटना उजागर होने के बाद मार्च 2025 से मकान के दो कमरे सील हैं. ऐसे में आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है. पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है कि अदालत के फैसले के बाद आरोपियों साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा भी हो चुकी है. ऐसे में कमरों की सील खोल दी जाए. ओमपाल सिंह ने बताया कि एसएसपी ऑफिस से स्थानीय थाने में जाकर बात करने की सलाह दी गई है. उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस समाधान करेगी.
बेटी को गोद लेने की पहल : वहीं मुंबई से मेरठ पहुंचे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ़ैजान अंसारी ने मुस्कान की बेटी को गोद लेने की पहल की है. फैजान ने अभियोजन पक्ष के जानकारों से मुलाकात की और मुस्कान की 10 माह की बेटी को अपनाने (गोद लेने) की मंशा जाहिर की.
फ़ैजान अंसारी ने बताया कि मुस्कान की बेटी को पढ़ाने-लिखाने और परवरिश करने की इच्छा है. आर्थिक तौर पर सम्पन्न हूं और आसानी से मुस्कान की बच्ची की जिम्मेदारी उठा सकता हूं. मां की सजा बेटी को नहीं मिलनी चाहिए. गोद लेने के बाबत कानूनी जानकारों की मदद ले रहे हैं. कोर्ट के आदेश के अनुसार बच्ची को अपनाने की कोशिश शुरू कर दी है.
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