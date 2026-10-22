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मेरठ नीला ड्रम केस; अब मकान मालिक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एंट्री, अफसरों से लगाई ऐसी गुहार

मुस्कान और साहिल की सजा के बाद सामने आए दो चेहरे. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम केस में अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी ठहराते हुए फांसी का सजा सुना दी है. इसके बाद अब मकान मालिक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने केस को फिर से नई चर्चा में ला दिया है. पढ़ें ईटीवी भारत की खबर...

मुस्कान और साहिल की सजा के बाद इन दो चेहरों ने मचाई सनसनी. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat) बता दें, सौरभ राजूपत हत्या कांड का राज खुलने के बाद से मुस्कान का किराए वाला घर सील है. ऐसे में मकान मालिक ब्रह्मपुरी निवासी ओमपाल सिंह पुलिस अफसरों की चौखट पर अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं. ओमपाल सिंह मकान की सील खुलवाने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है.