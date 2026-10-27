मेरठ का नीला ड्रम केस; फांसी के खिलाफ दोषियों की अपील विचारार्थ स्वीकार, 30 नवंबर को होगी सुनवाई
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र की खंडपीठ ने दिया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:49 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल दोषियों की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. साथ ही अपील पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र की खंडपीठ ने दोषसिद्ध साहिल शुक्ल और मुस्कान रस्तोगी की अपील पर दिया.
कोर्ट ने आदेश में कहा कि अपील स्वीकार की जाती है. अपर शासकीय अधिवक्ता को अपील की पूर्व सूचना प्राप्त है. ट्रायल कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि के लिए संदर्भ भी भेजा गया है और सत्र अदालत के रिकॉर्ड इस संदर्भ के साथ भेज दिए गए हैं. कार्यालय किसी भी स्थिति में 16 नवंबर तक पेपर बुक तैयार करे. मामले को सुनवाई के लिए 30 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाए.
साहिल शुक्ल और मुस्कान रस्तोगी ने अपील में मेरठ की सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को चुनौती दी है. मेरठ की सत्र अदालत ने गत 14 अक्टूबर को दोनों को फांसी और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. अपील में 30 सितंबर के दोषसिद्धि आदेश और 14 अक्टूबर के सजा के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है.
यह है मामला : यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है. आरोप है कि दोनों ने सौरभ की हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उसे एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट और कंक्रीट से भर दिया था. जांच के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और ट्रायल कोर्ट ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. अपील में ट्रायल कोर्ट के फैसले को अवैध और मनमाना बताते हुए इसे पूरी तरह निरस्त करने और भारतीय न्याय संहिता के तहत सभी आरोपों से बरी करने की मांग की है. अपीलार्थियों का तर्क है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है.
पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था और सत्र अदालत स्थापित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी कर अनुमानों और अटकलों पर पहुंची. यह भी कहा गया है कि हथियार, सीमेंट और ड्रम की खरीद को लेकर गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास हैं तथा इनकी खरीदारियों की पुष्टि के लिए कोई वैध रसीद या सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं की गई. इसके अलावा रिकवरी मेमो पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षरों का अभाव था व वीडियोग्राफी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के लिए अनिवार्य प्रमाणपत्र पेश नहीं किए गए.
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