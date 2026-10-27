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मेरठ का नीला ड्रम केस; फांसी के खिलाफ दोषियों की अपील विचारार्थ स्वीकार, 30 नवंबर को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल दोषियों की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. साथ ही अपील पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख लगाई है. ​यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र की खंडपीठ ने दोषसिद्ध साहिल शुक्ल और मुस्कान रस्तोगी की अपील पर दिया.

​कोर्ट ने आदेश में कहा कि अपील स्वीकार की जाती है. अपर शासकीय अधिवक्ता को अपील की पूर्व सूचना प्राप्त है. ट्रायल कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि के लिए संदर्भ भी भेजा गया है और सत्र अदालत के रिकॉर्ड इस संदर्भ के साथ भेज दिए गए हैं. कार्यालय किसी भी स्थिति में 16 नवंबर तक पेपर बुक तैयार करे. मामले को सुनवाई के लिए 30 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाए.

साहिल शुक्ल और मुस्कान रस्तोगी ने अपील में मेरठ की सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को चुनौती दी है. मेरठ की सत्र अदालत ने गत 14 अक्टूबर को दोनों को फांसी और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. अपील में 30 सितंबर के दोषसिद्धि आदेश और 14 अक्टूबर के सजा के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है.