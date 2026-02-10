ETV Bharat / state

मेरठ के 'खूनी' नाले ने फिर निगली युवक की जान; 5 साल में 38 जिंदगियां निगल चुके हैं ये खुले गड्ढे

मेरठ के 'खूनी' नाले में फिर मिली लाश. ( ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सोमवार को शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब थाने के ठीक सामने खुले नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ. हादसे की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया. गौर करें तो नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की तालाब में डूबने से हुई मौत ने भले ही देश को दहला दिया हो, लेकिन मेरठ के निवासियों के लिए यह खौफ रोज का है. सोमवार को ब्रह्मपुरी थाने के पास स्थित ओडियन नाले में एक और युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. ​पुलिस के अनुसार, शव करीब दो दिन पुराना लग रहा है. शुरुआती जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया होगा. हालांकि, स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि बार-बार हो रहे हादसों के बावजूद नगर निगम इन नालों पर बाउंड्री वॉल (सुरक्षा दीवार) बनाने की जहमत नहीं उठा रहा है. स्थानीय लोगों के अनुसार, ब्रह्मपुरी थाने के सामने स्थित यह खुला नाला लंबे समय से खतरे का सबब बना हुआ है. नगर निगम की लापरवाही के चलते खुले पड़े इन नालों को लोग “मौत का नाला” कहने लगे हैं. इससे पहले भी इसी थाना क्षेत्र में नालों से शव मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र इस तरह के मामलों में अव्वल माना जा रहा है. 5 सालों में 38 घरों के चिराग बुझे