ETV Bharat / state

मेरठ के 'खूनी' नाले ने फिर निगली युवक की जान; 5 साल में 38 जिंदगियां निगल चुके हैं ये खुले गड्ढे

पुलिस के अनुसार, शव दो दिन पुराना लग रहा है. अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में नाले में गिरा होगा.

MEERUT BLOODY DRAINS
मेरठ के 'खूनी' नाले में फिर मिली लाश. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सोमवार को शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब थाने के ठीक सामने खुले नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ. हादसे की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया.

गौर करें तो नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की तालाब में डूबने से हुई मौत ने भले ही देश को दहला दिया हो, लेकिन मेरठ के निवासियों के लिए यह खौफ रोज का है. सोमवार को ब्रह्मपुरी थाने के पास स्थित ओडियन नाले में एक और युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई.

​पुलिस के अनुसार, शव करीब दो दिन पुराना लग रहा है. शुरुआती जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया होगा. हालांकि, स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि बार-बार हो रहे हादसों के बावजूद नगर निगम इन नालों पर बाउंड्री वॉल (सुरक्षा दीवार) बनाने की जहमत नहीं उठा रहा है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, ब्रह्मपुरी थाने के सामने स्थित यह खुला नाला लंबे समय से खतरे का सबब बना हुआ है. नगर निगम की लापरवाही के चलते खुले पड़े इन नालों को लोग “मौत का नाला” कहने लगे हैं. इससे पहले भी इसी थाना क्षेत्र में नालों से शव मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र इस तरह के मामलों में अव्वल माना जा रहा है.

5 सालों में 38 घरों के चिराग बुझे

मेरठ के इन खुले नालों ने बीते 5 सालों में 38 घरों के चिराग बुझा दिए हैं. अकेले ओडियन नाले में ही दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

युवक की अभी कोई पहचान नहीं हुई है. पुलिस पहचान के लिए लगातार स्थानीय निवासियों के संपर्क में है. बीते 5 सालों में जो अधिकतर मौत हुई हैं, वह ओडियन नाले में हुई हैं. इसको लेकर नगर आयुक्त से बात नहीं हो पा रही है. वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं.

बता दें कि शहर की घनी आबादी वाले इलाके से 257 नाल गुजरते हैं. ओडियन नाला, मोहनपुरा नाल, सुभाष नगर नाला, जैसे बड़े-बड़े नाले आबादी के बीचो-बीच बह रहे हैं. कई जगह उनकी चहारदीवारी गायब है. एक महीना पहले जागृति विहार में भी कार सवार तीन लोग नाले में गिर गए थे. उस समय जेसीबी से वाहन को बाहर निकल गया था. इसी तरह से पल्लवपुरम कार नाले में गिरने से 18 माह की बच्ची की मौत हुई थी.

आबू नाले में गिरने से युवक की मौत हुई थी, तो मेरठ में अधिकतर नाले जो हैं, खुले हुए हैं. जिस वजह से बड़े हादसे होते हैं और ज्यादातर हादसे ओडियन नाले में गिरने पर ही होते हैं.

ये भी पढ़ें - मथुरा:घर में मिले एक ही परिवार के 5 लोगों के शव ;मृतकों में पत्नी-पत्नी सहित 3 मासूम, दूध में जहर दिए जाने की आशंका

TAGGED:

MEERUT NEWS
नाले में मिली लाश
मेरठ का खूनी नाला
MEERUT BLOODY DRAINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.