मेरठ में व्यापारी की नाक रगड़वाने वाला BJP नेता विकुल चपराना फिर से गिरफ्तार

मेरठ: उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेन्द्र तोमर के नाम की धौंस दिखाकर मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाने वाले बीजेपी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराना को शुक्रवार देर रात पुलिस ने दोबारा से गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले चपराना को पुलिस ने मामूली धाराओं में हिरासत में लेकर जमानत पर छोड़ दिया था. उसके बाद से वह फरार चल रहा था.

मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के तेजगढ़ी चौराहे के पास ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेन्द्र तोमर के दफ्तर के ठीक नीचे, दीपावली से ठीक एक दिन पहले बीजेपी नेता के ने मंत्री की धौंस दिखाकर व्यापारी से नाक रगड़वाई थी. इस मामले में पुलिस अब एक्शन में दिखाई दे रही है.

अब तक पुलिस की कार्यशैली पर भाजपा के सांसद, राज्यसभा सदस्य, मंत्री, विधायक, एमएलसी, मेयर और पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने सवाल उठाए थे. पुलिस की गलती को बड़ा बताते हुए मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी. पुलिस के लिए भी यह मामला गले की फांस बन चुका था.

पुलिस ने हालांकी शुरुआत में हुई अपनी गलतियों को बीजेपी नेताओं के दबाव के चलते सुधारने की कोशिश की. पहले जहां स्थानीय चौकी इंचार्ज समेत दो अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था, वहीं विकुल चपराना को मामूली धाराओं में हिरासत में लेने के बाद जमानत देने के बाद बढ़ता हुआ दबाव देखकर उसके तीन साथियों को गिरफ्तार किया था.

उसके बाद से विकुल चपराना फरार चल रहा था. जबकि इस बीच उसने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर खुद को बेगुनाह बताते हुए एक वीडियो भी शेयर की थी. वीडियो के अलावा भी उसने पोस्ट की थी. इस मामले को लेकर मेरठ में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर हमलावर होकर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे.

वैश्य वर्ग से ताल्लुक रखने वाले पीड़ित सत्यम रस्तोगी के साथ पुलिस की मौजूदगी में विकुल चपराना के द्वारा नाक रगड़वाकर उन्हें गंदी-गंदी गालियां देने और मारपीट करने की घटना से व्यापारी वर्ग में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है. अलग-अलग संगठन से जुड़े व्यापारियों ने विकुल चपराना के इस इस कृत्य की तो घोर निंदा की ही थी, पुलिस की मौजूदगी में एक व्यापारी की सरेआम बेईज्जत करने से व्यापारियों में भी उबाल था.

भाजपा के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी से लेकर, जिले के सभी पार्टी के तीन विधायक और एक एमएलसी समेत क्षेत्रीय अध्यक्ष के अलावा जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष के अलावा अन्य नेताओं ने एसएसपी से मुलाकात करके पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए थे.