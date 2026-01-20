ETV Bharat / state

ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान गिरे बाइक सवार, आर्मी जवान समेत 2 की दर्दनाक मौत

मेरठ: यूपी के मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों युवक बुलेट पर सवार थे. अचानक ओवरटेक करते वक्त बुलेट सवार गन्ने से लदे ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे ट्रक का पहिया दोनों को कुचलते हुए आगे निकल गया. उसी समय दोनों की दर्दनाक मौत हो गई.

जैसे ही इसकी जानकारी चालक को हुई वह ट्रक छोड़कर फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं इस दौरान ट्रक को सड़क से हटाकर पुलिस ने कब्जे में ले लिया.

स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक और बुलेट दोनों की स्पीड काफी ज्यादा थी. बुलेट सवार ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की तभी अचानक गन्ने से उलझकर बाईक पर सवार दोनों युवक अनियंत्रित होकर गिर पड़े, उनके ऊपर से ट्रक का पिछला पहिया उतर गया.