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मेरठ का सबसे बड़ा 'कूड़ा स्कैम': लोहिया नगर में लाखों टन कचरे का 'कुतुबमीनार'

मेरठ के लोहिया नगर में लाखों टन कचरे को लेकर UPPCB ने 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था. अब यहां बीमारी है.

MEERUT BIGGEST GARBAGE SCAM
मेरठ का सबसे बड़ा 'कूड़ा स्कैम' (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 4:35 PM IST

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मेरठ: मेरठ का लोहिया नगर इन दिनों एक ऐसे नरक में तब्दील हो चुका है, जिसकी भयावहता देखकर रूह कांप जाए. कागजों पर 'स्मार्ट सिटी' बनने का ढोंग रचने वाले मेरठ नगर निगम की नाक के नीचे, लोहिया नगर (हापुड़ रोड) पर पिछले 13 सालों से लगातार डाले जा रहे कचरे ने अब 42 लाख टन के एक विशालकाय 'टाइम बम' का रूप ले लिया है. लोहिया नगर इन दिनों एक ऐसे नरक में तब्दील हो चुका है, जिसकी भयावहता देखकर रूह कांप जाए.

कागजों पर 'स्मार्ट सिटी' का ढोंग

मेरठ का लोहिया नगर इन दिनों एक ऐसे नरक में तब्दील हो चुका है, जिसकी भयावहता देखकर रूह कांप जाए. कागजों पर 'स्मार्ट सिटी' बनने का ढोंग रचने वाले मेरठ नगर निगम की नाक के नीचे, लोहिया नगर (हापुड़ रोड) पर पिछले 13 सालों से लगातार डाले जा रहे कचरे ने अब 42 लाख टन के एक विशालकाय 'टाइम बम' का रूप ले लिया है.

मेरठ का सबसे बड़ा 'कूड़ा स्कैम'. (ईटीवी भारत)

हाई-टेंशन बिजली लाइनों को टच कर रहा कूड़े का पहाड़

​हर दिन शहर से निकलने वाला 900 से 1100 मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ बिना किसी वैज्ञानिक तकनीक के डंप किया जाता रहा. आलम यह है कि कूड़े का पहाड़ अब 33KV की हाई-टेंशन बिजली लाइनों को छूने लगा है, जो किसी भी दिन पूरे इलाके को राख के ढेर में बदल सकता है.

​जनता की चीख-पुकार जब अदालतों तक पहुँची, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने नगर निगम के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे "पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना" करार दिया था.

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मेरठ में ऐसे फैलता है कचरा. (ईटीवी भारत)

UPPCB ने लगा रखा है 5 करोड़ का जुर्माना

​उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने नगर निगम की लापरवाही पर 5 करोड़ रुपये का भारी-भरकम पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था. ​निगम ने यह जुर्माना राशि तक जमा नहीं की. इसके बाद NGT ने मेरठ के जिलाधिकारी (DM) को 'वसूली प्रमाण पत्र' (RC) जारी कर निगम से जबरन वसूली करने का आदेश दिया था. ​अदालत ने साफ माना है कूड़ा निस्तारण के नाम पर नगर निगम पिछले एक दशक से केवल फाइलों और पैसों का खेल खेल रहा है.

निगम के राजस्व को लग रहा करोड़ों का चूना

​इस प्लांट के पीछे चल रहे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ खुद नगर स्वास्थ्य अधिकारी के औचक निरीक्षण में हो चुका है. निरीक्षण के दौरान प्लांट पर कोई कर्मचारी काम करता नहीं मिला, न ही कोई लॉगबुक अपडेट थी. बिना किसी अधिकृत सत्यापन और बिना लॉगबुक एंट्री के, कूड़ा उठाने और निस्तारण के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को हर महीने करोड़ों रुपये का भुगतान आँख बंद करके किया जा रहा है. राजस्व को करोड़ों का चूना लगाया जा चुका है. आरोप है कि ये प्लांट हमेशा बंद ही रहता है.

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मेरठ का सबसे बड़ा 'कूड़ा स्कैम. (ईटीवी भारत)

जहरीला केमिकल युक्त पानी ज़मीन को कर रहा विषाक्त

​लोहिया नगर और जागृति विहार एक्सटेंशन के लोग अब घुट-घुटकर मरने को मजबूर हैं. सालों से सड़ रहे इस कूड़े से निकलने वाला जहरीला केमिकल युक्त पानी (लीचेट) जमीन के भीतर रिसकर 18 फीट गहरे भूजल को पूरी तरह दूषित कर चुका है. यहाँ के हैंडपंपों और समरसेबल से अब पानी नहीं, बल्कि 'धीमा ज़हर' निकल रहा है.

कैंसर, फेफड़ों के गंभीर संक्रमण के शिकार हो रहे लोग

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, इस दूषित पानी और बदबू के कारण इलाके के दर्जनों लोग कैंसर, फेफड़ों के गंभीर संक्रमण और भयानक स्किन एलर्जी जैसी जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं. बहुत से बच्चों का विकास रुक गया है और बुजुर्ग सांस की बीमारी से दम तोड़ रहे हैं.

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लोहिया नगर में लाखों टन कचरे का 'कुतुबमीनार'. (ईटीवी भारत)

​नगरायुक्त सौरभ गंगवार कराएंगे जांच

इस भीषण लापरवाही और भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद जब दोनों शीर्ष अधिकारियों को घेरा गया, तो उनके बयान कुछ इस तरह थे. ​नगरायुक्त सौरभ गंगवार ने कहा कि ​"लोहिया नगर में जमा 10 लाख टन से अधिक के पुराने लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए अब 'दयाचरन एंड कंपनी' के साथ 267 रुपये प्रति टन की दर से करार किया गया है.

मोबाइल ट्रामल प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि इस कूड़े को छांटकर सीमेंट फैक्ट्रियों में ईंधन (RDF) के रूप में भेजा जा सके. आगामी 18 महीनों में इस साइट को पूरी तरह साफ करने का लक्ष्य है. NGT के समक्ष हम अपना विस्तृत शपथपत्र पेश कर रहे हैं. वित्तीय गड़बड़ियों और पुरानी लापरवाही की भी आंतरिक जांच कराई जाएगी."

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मेरठ में कचरे से फैल रही बीमारी. (ईटीवी भारत)

महापौर बोले - ये पूर्व अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा

​महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि ​"लोहिया नगर की जनता ने जो नरक झेला है, वह पूर्व के अधिकारियों की घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है. कूड़ा निस्तारण के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा. हमने अब शहर का नया कूड़ा लोहिया नगर में डालना पूरी तरह बंद करवा दिया है और उसे गांवड़ी शिफ्ट किया जा रहा है, जो करोड़ों के राजस्व नुकसान की बात है. उसे बोर्ड की बैठक में रखकर कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी. हम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए लोहिया नगर को इस अभिशाप से मुक्त कराएंगे."

​निगम के अफसर अब 18 महीने में कूड़ा साफ करने का नया 'दावा' और नई कंपनी का 'झुनझुना' थमा रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि पिछले 13 सालों से जो अधिकारी लापरवाही कर इस कूड़े के पहाड़ को पालते-पोसते रहे, क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा? या फिर नए टेंडर के नाम पर भ्रष्टाचार का एक और 'नया पहाड़' खड़ा कर दिया जाएगा? जनता अब इन खोखले आश्वासनों पर भरोसा करने के मूड में नहीं है.

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मेरठ के लोहिया नगर में कूड़ा पहाड़
लोहिया नगर हापुड़ रोड पर कूड़ाघर
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