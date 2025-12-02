ETV Bharat / state

ब्यूटी पार्लर संचालिका पर दरोगा की गंदी नजर, स्कूटी फूंकी; मेरठ पुलिस ने किया गिरफ्तार

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि थाना लोहिया नगर में एक महिला ने एक दरोगा और उसके साथी पर आरोप लगाए हैं.

मेरठ में ब्यूटी पार्लर संचालिका को दरोगा कर रहा था परेशान.
मेरठ में ब्यूटी पार्लर संचालिका को दरोगा कर रहा था परेशान. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 7:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: पुलिस ने एक सिरफिर दरोगा और उसके साथी गिरफ्तार किया है. दरोगा पर आरोप है, कि उसने लोहिया नगर में ब्यूटी पार्लर संचालिका पर अवैध संबंध का दबाव बनाया. महिला के इंकार करने पर उसकी स्कूटी जला दी और अभद्रता भी की. यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई.

महिला की शिकायत के मुताबिक, मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में वह ब्यूटी पार्लर चलाती है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि काफी समय से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दवाब बना रहा था. इससे महिला असहज हो रही थी.

महिला का आरोप है, कि दरोगा अपनी हद पार करता जा रहा था. वह बार-बार उसे परेशान कर रहा था. इससे वह खौफ में आ गई थी. महिला के मुताबिक, जब दरोगा स्नेह प्रकाश के प्रस्ताव को उसने स्वीकार नहीं किया तो दरोगा ने उसके साथ गाली-गलौज की. इसके बाद भी दरोगा परेशान करता ही रहा.

जब वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो साथी के साथ मिलकर रात के अंधेरे में उसकी बाईक और दो स्कूटी को पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इससे आसपास खड़ी और भी गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं. यह घटना नजदीक लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई. इसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की.

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि थाना लोहिया नगर में एक महिला ने एक दरोगा और उसके एक साथी पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, गाली-गलौज करने सहित उसकी स्कूटी और अन्य वाहन को आग लगाने के आरोप लगाए हैं.

पुलिस ने पड़ताल की तो महिला के आरोप सही पाए गए. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक का नाम स्नेह प्रकाश है, वह बागपत जिले में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है. फिलहाल, वह सस्पेंड है. उसके साथी आदिल को भी गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें: मेरठ में सुहागरात पर बल्ब लेने निकला दूल्हा हरिद्वार में मिला, पांच दिन से गायब था, बोला- दुल्हन के सामने नर्वस हो गया था

TAGGED:

MEERUT POLICE LATEST NEWS UPDATES
MEERUT BEAUTY PARLOR WOMAN CASE
ILLICIT RELATIONSHIP BY POLICE COP
मेरठ पुलिस दरोगा गिरफ्तार
MEERUT LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.