ब्यूटी पार्लर संचालिका पर दरोगा की गंदी नजर, स्कूटी फूंकी; मेरठ पुलिस ने किया गिरफ्तार

मेरठ में ब्यूटी पार्लर संचालिका को दरोगा कर रहा था परेशान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: पुलिस ने एक सिरफिर दरोगा और उसके साथी गिरफ्तार किया है. दरोगा पर आरोप है, कि उसने लोहिया नगर में ब्यूटी पार्लर संचालिका पर अवैध संबंध का दबाव बनाया. महिला के इंकार करने पर उसकी स्कूटी जला दी और अभद्रता भी की. यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई.

महिला की शिकायत के मुताबिक, मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में वह ब्यूटी पार्लर चलाती है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि काफी समय से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दवाब बना रहा था. इससे महिला असहज हो रही थी.

महिला का आरोप है, कि दरोगा अपनी हद पार करता जा रहा था. वह बार-बार उसे परेशान कर रहा था. इससे वह खौफ में आ गई थी. महिला के मुताबिक, जब दरोगा स्नेह प्रकाश के प्रस्ताव को उसने स्वीकार नहीं किया तो दरोगा ने उसके साथ गाली-गलौज की. इसके बाद भी दरोगा परेशान करता ही रहा.

जब वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो साथी के साथ मिलकर रात के अंधेरे में उसकी बाईक और दो स्कूटी को पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इससे आसपास खड़ी और भी गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं. यह घटना नजदीक लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई. इसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की.