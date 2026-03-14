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Distance Learning; चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अब करें बीबीए और एमबीए की ऑनलाइन पढ़ाई

मेरठ विश्वविद्यालय को बीते साल ODL मिल गया था. जिसके बाद ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज का संचालन शुरू किया गया है.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 11:30 AM IST

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मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) के माध्यम से BBA और MBA करने की बड़ी सौगात दी है. अब कोई भी इच्छुक युवा विश्वविद्यालय से ऑनलाइन मोड़ में BBA और MBA की पढ़ाई कर सकेगा. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय NAAC A++ ग्रेड प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी है. यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रैंकिंग रखती है. विश्वविद्यालय को बीते साल ODL मिल गया था. इसके बाद विश्वविद्यालय ने अब ऑनलाइन माध्यम से युवाओं से बीबीए और एमबीए के आवेदन मांगे हैं.


विश्वविद्यालय की वीसी संगीता शुक्ला ने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और लचीला बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल की है. विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त ऑनलाइन कोर्स सत्र जनवरी–फरवरी 2026 से प्रारंभ कर दिए गए हैं. अब ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत होने से बहुत से ऐसे युवा जो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही पढ़ाई भी करना चाहते हैं. ऐसे युवा विश्वविद्यालय से BBA और MBA कर सकते हैं.


वीसी संगीता शुक्ला ने कहा कि students अपनी सुविधा के अनुसार देश के किसी भी स्थान से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. विश्वविद्यालय की यह पहल विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं या किसी कारणवश नियमित कॉलेज में उपस्थित नहीं हो पाते हैं. ऐसे विद्यार्थी अब विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (CDOE) के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर अपने कॅरियर को नई दिशा दे सकेंगे.


विश्वविद्यालय के प्रवक्ता मितेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि ODL (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) माध्यम से बीबीए (BBA), एमबीए (MBA), एमबीए (एचए), एमसीए (MCA), एमकॉम (M.Com) पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त है. ये कोर्स आधुनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं. इस प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, विशेषज्ञों का शैक्षणिक मार्गदर्शन तथा पढ़ाई में पूर्ण लचीलापन प्रदान किया जाएगा.


विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल कुमार ने बताया कि पाठ्यक्रमों से संबंधित अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है. इच्छुक अभ्यर्थी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वेबसाइट ccsuniversity.ac.in के ODL लिंक पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. फिलहाल अब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई का ऑप्शन मिलने से बहुत से ऐसे लोगों को लाभ हो सकता है जो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते थे.

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