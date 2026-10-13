दुनिया के मैदानों तक पहुंचा मेरठ का बल्ला; 80% निर्यात का दावा, जानिये क्या है कारोबार और कारीगरों की स्थिति?
पढ़िये राहुल श्रीवास्तव के संपादन के साथ संवाददाता मनीष पाराशर की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 6:41 PM IST
मेरठ : खेल का सामान बनाने में मेरठ का नाम देश के बाहर तक जाना जाता है, यहां बने बल्ले, गेंद, ग्लव्स और दूसरे उपकरण अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों तक पहुंचते रहे हैं और शहर की एक बड़ी आबादी इसी उद्योग पर टिकी है. यह काम बड़ी फैक्ट्रियों से ज्यादा छोटी इकाइयों और घरों में फैला है, जहां बल्ले की छिलाई, गेंद की सिलाई और फिनिशिंग का काम कारीगर हाथ से करते हैं और मजदूरी प्रति नग मिलती है.
पिछले वर्षों में कश्मीरी और इंग्लिश विलो की उपलब्धता तथा दाम, चमड़े और दूसरे कच्चे माल की लागत, और विदेश से आने वाले सस्ते तैयार माल ने इस उद्योग पर दबाव बढ़ाया है, जिसका सीधा असर ऑर्डर और कारीगर की दिहाड़ी दोनों पर पड़ा है. आइये जानते हैं कि उद्योग में आज कितनी इकाइयां और कितने कारीगर हैं, निर्यात का आंकड़ा किस दिशा में जा रहा है, एक बल्ले या गेंद पर कारीगर को कितना मिलता है, और कच्चे माल तथा प्रतिस्पर्धा की असल स्थिति क्या है?
सूरजकुंड, परतापुर इंडस्ट्रियल एरिया और छोटी इकाइयां... : लंदन का लॉर्ड्स मैदान हो या ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, जब कोई दिग्गज बल्लेबाज चौका-छक्का जड़ता है, तो बहुत संभव है कि वह बल्ला मेरठ के कारीगरों की मेहनत से बनाया गया हो. देश के कुल खेल सामान निर्यात में लगभग 25% से 40% का योगदान देने वाला उत्तर प्रदेश का यह औद्योगिक शहर आज एक अजीब दोराहे पर खड़ा है. सूरजकुंड, परतापुर इंडस्ट्रियल एरिया और घर-घर चल रही छोटी इकाइयों की पड़ताल की गई तो उद्योग के आंकड़े, लागत और कारीगरों को मिलने वाली मजदूरी का सच सामने आया.
"उद्योग केंद्र में लगभग 1.5 लाख इकाइयां पंजीकृत" : जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त अमरेश पाण्डेय ने बताया कि जिले में खेल उद्योग को पृथक सेक्टर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, लेकिन उद्योग केंद्र में लगभग 1.5 लाख इकाइयां पंजीकृत हैं, जो ट्रेडिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का कार्य करती हैं.
"50 हजार से अधिक इकाइयां घरों से संचालित" : वह बताते हैं कि माइक्रो स्तर पर काम करने वाली लगभग 50 हजार से अधिक इकाइयां लोगों द्वारा अपने-अपने घरों से संचालित की जाती हैं, जहां उत्पाद निर्माण का कोई न कोई हिस्सा या जॉब वर्क तैयार किया जाता है. मेरठ में खेल उद्योग और उससे जुड़े व्यापार का लगातार विस्तार हो रहा है. सूक्ष्म स्तर की कुछ इकाइयां यदि बंद होती हैं, तो उसका मुख्य कारण बाजार की समझ न होना, काम में बदलाव या व्यक्तिगत कारण होते हैं.
"क्रिकेट का 75 से 80 प्रतिशत सामान का निर्माण मेरठ में" : एक कंपनी के डायरेक्टर सिद्धांत महाजन ने बताया कि मेरठ को भारत की 'स्पोर्ट्स सिटी' के रूप में जाना जाता है. दुनिया के लगभग 75 से 80% क्रिकेट के सामान का निर्माण मेरठ में ही होता है. ऑस्ट्रेलिया और यूके इसके प्रमुख वैश्विक बाजार हैं. मेरठ में सर्वाधिक निर्माण गेंदों (क्रिकेट बॉल्स) का होता है, जिसके बाद क्रिकेट बैट्स का स्थान आता है. इंग्लिश विलो इंग्लैंड से आयात की जाती है. सरकार द्वारा आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्यूटी) में दी गई छूट से इस उद्योग को काफी लाभ मिलेगा.
गेंद को तैयार करने में लगता है एक दिन का समय : कंपनी के डायरेक्टर सौरभ अग्रवाल का कहना है कि वैश्विक संकट के कारण कच्चे माल की लागत में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है. एक गेंद को पूरी तरह तैयार होने (कटिंग, जुड़ाई, सिलाई) में लगभग एक दिन का समय लगता है. चमड़ा स्थानीय टैनरीज और इंग्लैंड से आयात किया जाता है. तैयार गेंदें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुबई आदि देशों में निर्यात की जाती हैं.
35 हजार छोटी-बड़ी इकाइयां खेल सामान निर्माण से जुड़ी : जिला उद्योग केंद्र (DIC) और एमएसएमई आंकड़ों के अनुसार, मेरठ में पंजीकृत और गैर-पंजीकृत मिलाकर करीब 35 हजार छोटी-बड़ी इकाइयां खेल सामान निर्माण से जुड़ी हैं. परतापुर के इंडस्ट्रियल एरिया में कारीगरों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लगाए गए हैं तो वहीं एक छोटी डिस्पेंसरी भी बनाई गई है.
3,781 रजिस्टर्ड एमएसएमई इकाइयां : जिला उद्योग केंद्र (DIC) और एमएसएमई आंकड़ों के अनुसार, जिले में लगभग 3,781 रजिस्टर्ड एमएसएमई इकाइयां और लगभग 250 बड़ी व निर्यातक इकाइयां हैं. घरेलू इकाइयां मेरठ के सूरजकुंड, इस्लामाबाद और जाकिर कॉलोनी जैसे इलाकों में करीब 20 हजार से अधिक घरेलू इकाइयां चल रही हैं, जहां महिलाएं और परिवार के सदस्य बल्ले की सैंडिंग, ग्रिप चढ़ाने और गेंदों की सिलाई का काम करते हैं.
1.5 से 3 लाख कारीगर व श्रमिक जुड़े : जिला उद्योग केंद्र (DIC) और एमएसएमई आंकड़ों के अनुसार, इस उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.5 से 3 लाख कारीगर व श्रमिक जुड़े हुए हैं. बीते 5 वर्षों में वर्किंग कैपिटल की कमी और महंगे कच्चे माल के चलते लगभग 800 से 1,200 सूक्ष्म इकाइयां बंद हो चुकी हैं या वह बड़े ब्रांड्स के लिए महज ठेके पर काम करने तक सीमित रह गई हैं.
2025-26 में करीब 557.84 करोड़ का अनुमानित निर्यात : वाणिज्य मंत्रालय और नीति आयोग की रिपोर्टों के अनुसार, मेरठ क्लस्टर से सालाना खेल सामान का निर्यात लगातार दबाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जिसके आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 में करीब 510 करोड़ रुपये, 2024-25 में करीब 535 करोड़ रुपये, 2025-26 में करीब 557.84 करोड़ रुपये का मेरठ से अनुमानित खेल सामान निर्यात हुआ है.
अंतरराष्ट्रीय निर्यात करती हैं 10% बड़ी इकाइयां : अगर प्रमुख निर्यातक देश की बात की जाए तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूएई सबसे ऊपर आते हैं. जबकि मेरठ में क्रिकेट बल्ले, लेदर की गेंदें, बॉक्सिंग ग्लव्स और प्रोटेक्टिव गियर आदि बनाने का कार्य किया जाता है. जिले की सिर्फ 10% बड़ी इकाइयां सीधे अंतरराष्ट्रीय निर्यात करती हैं, जबकि 90% छोटी इकाइयां इन बड़े ब्रांड्स या बिचौलियों को सप्लाई करती हैं, जिससे असली मुनाफा बिचौलियों के खाते में जाता है.
इंग्लिश विलो क्लीट्स की कीमत में उछाल : क्रिकेट बल्ले का मुख्य आधार 'इंग्लिश और 'कश्मीरी विलो' है. पिछले 5 वर्षों में इंग्लिश विलो क्लीट्स (कच्ची लकड़ी के टुकड़े) की कीमत में 40% से 55% तक का उछाल आया है. वहीं, कश्मीर से लकड़ी की आपूर्ति में फ्रेट कॉस्ट और कड़े सरकारी परिवहन नियमों के कारण बार-बार रुकावट आती है. लेदर बॉल के लिए इस्तेमाल होने वाले लेदर के दाम 35% बढ़ चुके हैं. कच्चे माल के ऑर्डर में देरी और आयात शुल्क के कारण कई छोटी इकाइयों में महीने में 5 से 8 दिन उत्पादन ठप रहता है.
कोटा सिस्टम लागू करने का दिया है ज्ञापन : स्पोर्ट्स एसोसिएशन कोषाध्यक्ष इकबाल सिंह ने बताया कि ऑल इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने सरकार से इंग्लिश विलो पर आयात शुल्क घटाने और कश्मीर विलो के लिए कोटा सिस्टम लागू करने का ज्ञापन दिया है. भारतीय फिटनेस, बैडमिंटन, टीटी और सिंथेटिक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज के घरेलू बाजार में चीन के सस्ते माल का हिस्सा 35% से 40% तक पहुंच गया है.
इंग्लिश विलो बल्ले की कुल लागत : क्रिकेट बैट बनाने में लकड़ी छीलना, हैंडल जॉइंट करना, सैंडिंग/शेपिंग फिनिशिंग और ग्रिप का काम होता है. एक बल्ला तैयार करने पर कारीगर को सभी चरणों में मिलाकर कुल 90 से 135 रुपये मिलते हैं. जिस इंग्लिश विलो बल्ले की कुल लागत 2500 रुपये से 3500 रुपये आती है. वह शोरूम तक पहुंचते-पहुंचते इसकी कीमत 12 हजार से 25 हजार तक हो जाती है.
230 रुपये तक प्रतिदिन होती है कमाई : एक लेदर बॉल की सिलाई पर कारीगर को 18 से 50 रुपये तक मिलते हैं. दिन भर की मेहनत में एक कारीगर अधिकतम 4 से 5 गेंदें ही सिल पाता है. दैनिक कमाई 150 रुपये से 230 रुपये प्रतिदिन होती है. साल में 7-8 महीने काम मिलता है, जबकि मानसून और मंदी के 4 महीनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लकड़ी की महीन धूल फेफड़ों में जाने से 40% से ज्यादा पुराने कारीगरों को भी दिक्कतें आ रहीं हैं. लगभग 25% महिलाएं फुटबॉल सिलाई और धागा लपेटने का काम घर से करती हैं, जिनकी प्रति घंटा कमाई और भी कम है.
'70% सामान इम्पोर्टेड ही होता है' : मार्शल स्पोर्ट्स के दुकानदार मिहिर ने बताया कि चीन के पास आधुनिक मशीनरी, बेहतर स्किल्ड लेबर और सरकारी सहयोग है. दुकानों में बैडमिंटन रैकेट व फिटनेस गियर का लगभग 70% सामान इम्पोर्टेड ही होता है. फ्रेट/कंटेनर का खर्च अत्यधिक बढ़ने से आयात करना मुश्किल हो रहा है.
'सरकार ने 12% GST को घटाकर 5% किया' : स्पोर्ट्स गुड्स व्यापार संघ इकबाल सिंह कोषाध्यक्ष ने बताया कि मेरठ में वुडन का काम विश्व प्रसिद्ध है और बड़े ब्रांड्स का निर्माण यहीं होता है. सरकार ने 12% GST को घटाकर 5% किया है, जो सराहनीय है. जिम व फिटनेस इक्विपमेंट पर भी इसे 18% से घटाकर 5% किया जाना चाहिए.
'इकाइयां घटकर अब केवल तीन रह गई हैं' : गेंद का लघु उद्योग चलाने संचालक महेश कुमार ने बताया कि महंगाई और सरकारी मदद न मिलने से पहले चलने वाली 10-12 इकाइयां घटकर अब केवल तीन रह गई हैं. ODOP या योजनाओं की जमीनी मदद नहीं मिली. बारिश में जलभराव और जर्जर भवनों की समस्या बनी रहती है.
'पूरे भारत में करते हैं सप्लाई' : गेंद बनाने का कारखाना चलाने वाले नितिन कुमार ने बताया कि वह 40 से 45 वर्षों से इस पारिवारिक उद्योग से जुड़े हैं और अपने स्तर पर माल सीधे पूरे भारत में सप्लाई करते हैं. बल्ला कारीगर रामपाल ने बताया कि 30 साल से लकड़ी छील रहा हूं. दिन-रात आंखें फोड़ने के बाद महीने में नौ हजार रुपये भी पूरे नहीं पड़ते.
'बैट बनाने में 1 से 4 घंटा लगता है' : वरिष्ठ लकड़ी चयनकर्ता धर्मपाल ने कहा वह इंग्लिश विलो के लट्ठों की ग्रेडिंग व कटिंग करते हैं. वर्कर को पूरी लकड़ी तैयार मिले तो बैट बनाने में 1 से 4 घंटा लगता है. वह फिक्स सैलरी पर काम करते हैं. बल्ला निर्माण कारीगर संदीप कुमार ने बताया कि वर्ष 2011 से काम कर रहे हैं. एक बैट की गढ़ाई व शेपिंग में लगभग 30 मिनट लगते हैं. उन्हें फिक्स सैलरी मिलती है, जिससे तनख्वाह समय पर मिल जाती है.
'35 वर्षों से बना रहे हैं गेंद' : गेंद निर्माता कारीगर महिपाल सिंह ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से गेंद बना रहे हैं. प्रति बॉल के हिसाब से महीने में 15 से 16 हजार रुपये कमा लेते हैं, जिससे परिवार का खर्च चल जाता है. बॉल कारीगर नीरज बताते हैं कि पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं. प्रति बॉल 18 रुपये मिलते हैं और महीने में 12 से 13 हजार रुपये कमा लेते हैं. वह बताते हैं कि उनकी पत्नी भी घर पर बाॅल बनाने का कार्य करती हैं, जिससे उन्हें सहयोग मिलता है.
'सैलरी मिलने से आराम से चलता है घर का खर्च' : गेंद बनाने वाली महिला कारीगर झुम्पा घोष बताती हैं कि 6 वर्षों से बॉल निर्माण इकाई में धागा काटने व जोड़ने का काम कर रही हैं. फिक्स सैलरी मिलने से घर का खर्च आराम से चलता है. महिला कारीगर देवी ने बताया कि 14 वर्षों से बैट पर स्टीकर और लेबल चिपकाने का काम कर रही हैं. महंगाई के हिसाब से वेतन अधिक नहीं है, लेकिन गुजारा ठीक-ठाक हो जाता है. घर में और लोग भी मदद करते हैं.
'समय पर मिलती है फिक्स सैलरी' : महिला कारीगर कमलेश ने बताया कि सात वर्षों से बैट इकाई में ब्रांडिंग और अन्य काम संभालती हैं. फिक्स सैलरी समय पर मिलती है. जिस कारण उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती. मालिक एडवांस भी दे देते हैं जब जरूरत होती है.
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