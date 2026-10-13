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​दुनिया के मैदानों तक पहुंचा मेरठ का बल्ला; 80% निर्यात का दावा, जानिये क्या है कारोबार और कारीगरों की स्थिति?

​दुनिया के मैदानों तक पहुंचा मेरठ का बल्ला ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : खेल का सामान बनाने में मेरठ का नाम देश के बाहर तक जाना जाता है, यहां बने बल्ले, गेंद, ग्लव्स और दूसरे उपकरण अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों तक पहुंचते रहे हैं और शहर की एक बड़ी आबादी इसी उद्योग पर टिकी है. यह काम बड़ी फैक्ट्रियों से ज्यादा छोटी इकाइयों और घरों में फैला है, जहां बल्ले की छिलाई, गेंद की सिलाई और फिनिशिंग का काम कारीगर हाथ से करते हैं और मजदूरी प्रति नग मिलती है.

पिछले वर्षों में कश्मीरी और इंग्लिश विलो की उपलब्धता तथा दाम, चमड़े और दूसरे कच्चे माल की लागत, और विदेश से आने वाले सस्ते तैयार माल ने इस उद्योग पर दबाव बढ़ाया है, जिसका सीधा असर ऑर्डर और कारीगर की दिहाड़ी दोनों पर पड़ा है. आइये जानते हैं कि उद्योग में आज कितनी इकाइयां और कितने कारीगर हैं, निर्यात का आंकड़ा किस दिशा में जा रहा है, एक बल्ले या गेंद पर कारीगर को कितना मिलता है, और कच्चे माल तथा प्रतिस्पर्धा की असल स्थिति क्या है?