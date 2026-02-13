ETV Bharat / state

बांग्लादेशियों की घुसपैठ; असम और पश्चिम बंगाल में फर्जी आधार कार्ड से हो रही एंट्री : पूर्व डीजीपी

पूर्व डीजीपी शुक्ल ने कहा कि असम से आए लोगों से जब भी NRC से संबंधित दस्तावेज मांगे जाते हैं तो वे एनआरसी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं. ऐसे अधिकांश लोग असम के नहीं, बल्कि बांग्लादेशी हैं. ऐसे लोग पहचान छुपाकर रहते हैं, क्योंकि यहां इलाज मुफ्त में होता है, भोजन फ्री मिलता है. ऐसे लोग असम और पश्चिम बंगाल से गलत ढंग से अपना आधार कार्ड बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं.

मेरठ : यूपी के पूर्व डीजीपी और सीएनआरसी (यूपी) के प्रभारी सूर्य कुमार शुक्ल गुरुवार को मेरठ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने देश में बांग्लादेशियों की सुनियोजित घुसपैठ और देश की आंतरिक सुरक्षा पर अपने विचार मीडिया के सामने रखे. इस मौके पर उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास की बात कही.

ये लोग आधार कार्ड अवैध रूप से बनवा लेते हैं और फिर सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की मांग करने लगते हैं. वहीं वे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला गैस योजना जैसी सभी सुविधाओं का लाभ लेने के प्रयास में रहते हैं. पूर्व डीजीपी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की सरकार चला रही मुख्यमंत्री को लगता है कि वे लोग उनको वोट और सपोर्ट करेंगे, इसीलिए उन्हें बढ़ावा मिल जाता है. ऐसे लोगों को पकड़कर पूछताछ की जानी चाहिए और विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा भी उन पर दर्ज किया ही जाना चाहिए.



2025 में लाए गए कानून पर वह कहते हैं कि अवैध रूप से लोगों को लाने वालों पर 10 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है. जो लोग बांग्लादेश से आते हैं, वे या तो कूड़ा उठाने के काम में लग जाते हैं या मीट फैक्ट्रियों में काम करते हैं और फल सब्जियां भी बिक्री करते हैं. ऐसे लोगों को ये भी मालूम है कि भारत में उन्हें अच्छी मजदूरी मिलती है, जबकि वहां उनकी स्थिति दयनीय है और ये ही लोग जब मस्जिदों में जाते हैं तो वहां कुछ गलत मानसिकता के लोगों के साथ मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र भी करते हैं.

