मेरठ में सीलिंग के विरोध में सड़क पर उतरे लोग; विरोध-प्रदर्शन कर सरकार के सामने रखी मांग
व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 11:04 AM IST
मेरठ: आवास विकास परिषद द्वारा शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट और आसपास के क्षेत्रों में दुकानों-मकानों की सीलिंग के विरोध में मेरठ बंद का आह्वान किया गया. 'मेरठ बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति' के आह्वान पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि सीलिंग रोकने का लिखित आदेश सरकार को देना चाहिए.
बुधवार को मेरठ में सुबह से जारी तेज बारिश के बावजूद शास्त्रीनगर स्थित गुरुद्वारा रोड पर व्यापारियों, महिलाओं और समर्थकों की भीड़ जुटी. आवास विकास कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से भी किसान और समर्थक पहुंचे थे. रवींद्र गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रदर्शन में आक्रोशित व्यापारी सड़क पर बैठ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
वहीं, मेरठ बंद का भी मिलाजुला असर देखने को मिला. शहर के मुख्य और बड़े व्यावसायिक संगठनों के रुख में भिन्नता होने के कारण स्थिति विभाजित नजर आई. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), नर्सिंग होम एसोसिएशन ने ओपीडी सेवाएं बंद रखीं. वहीं, मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन, राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन और लोकल व्यापार मंडलों ने बंद का समर्थन किया.
इसके अलावा, सुरक्षा और एहतियात के तौर पर ब्रह्मपुरी और माधवपुरम क्षेत्र के कई निजी स्कूलों ने स्वत: छुट्टी घोषित कर दी. हालांकि, प्रशासन की ओर से स्कूल बंद का कोई औपचारिक आदेश नहीं था.
संयुक्त व्यापार संघ अजय गुप्ता व नवीन गुप्ता गुट, केमिस्ट एसोसिएशन और सर्राफा एसोसिएशन जैसे प्रमुख बड़े संगठनों ने बंद से दूरी बनाकर बनाए रखी. इस कारण शहर के प्रमुख बाजारों में सामान्य दिनों की तरह चहल-पहल और व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहीं.
प्रदर्शन के दौरान संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवींद्र गुर्जर ने कहा यह लड़ाई किसी राजनीति या विरोध की नहीं, बल्कि आम जनता के घर, दुकान, जमीन और रोजी-रोटी की लड़ाई है.
कई वर्षों से चल रहे रोजगार पर सीलिंग की तलवार लटक रही है, जिससे हजारों परिवारों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाएगा. हमारी सीधी मांग है कि सरकार और प्रशासन हमें लिखित में यह आश्वासन दे कि किसी भी व्यापारी की दुकान या मकान पर सील नहीं लगाई जाएगी.
प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे कवलजीत सिंह ने कहा कि बारिश के बावजूद उमड़ा जनसैलाब यह बताने के लिए काफी है कि जनता अपने रोजगार को लेकर कितनी चिंतित है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में आम जनसाधारण को उजाड़ा जा रहा है.
सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जनसाधारण के हित में स्पष्ट नीति लानी चाहिए ताकि स्कूल, अस्पताल और व्यावसायिक संस्थान सुचारु रूप से चल सकें.
व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन और महापंचायत के आह्वान को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया. शास्त्रीनगर, गुरुद्वारा रोड, आवास विकास कार्यालय और शहर के प्रमुख चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था.
सीओ सिविल लाइन विश्वज्योति राय ने बताया कि किसी को भी जबरन दुकानें बंद कराने या कानून-व्यवस्था हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी गई. शास्त्रीनगर क्षेत्र में यातायात को सुचारु रखने के लिए रूट डायवर्जन और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई. फिलहाल, 21 सितंबर को होने वाली संभावित कानूनी सुनवाई से पहले व्यापारी संगठन सरकार से राहत भरी नीति की मांग पर अड़े हुए हैं.
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