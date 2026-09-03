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मेरठ में सीलिंग के विरोध में सड़क पर उतरे लोग; विरोध-प्रदर्शन कर सरकार के सामने रखी मांग

मेरठ में सीलिंग के विरोध में सड़क पर उतरे लोग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: आवास विकास परिषद द्वारा शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट और आसपास के क्षेत्रों में दुकानों-मकानों की सीलिंग के विरोध में मेरठ बंद का आह्वान किया गया. 'मेरठ बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति' के आह्वान पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि सीलिंग रोकने का लिखित आदेश सरकार को देना चाहिए. बुधवार को मेरठ में सुबह से जारी तेज बारिश के बावजूद शास्त्रीनगर स्थित गुरुद्वारा रोड पर व्यापारियों, महिलाओं और समर्थकों की भीड़ जुटी. आवास विकास कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से भी किसान और समर्थक पहुंचे थे. ​रवींद्र गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रदर्शन में आक्रोशित व्यापारी सड़क पर बैठ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं, मेरठ बंद का भी मिलाजुला असर देखने को मिला. शहर के मुख्य और बड़े व्यावसायिक संगठनों के रुख में भिन्नता होने के कारण स्थिति विभाजित नजर आई. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), नर्सिंग होम एसोसिएशन ने ओपीडी सेवाएं बंद रखीं. वहीं, मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन, राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन और लोकल व्यापार मंडलों ने बंद का समर्थन किया. मेरठ में विरोध प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat) इसके अलावा, सुरक्षा और एहतियात के तौर पर ब्रह्मपुरी और माधवपुरम क्षेत्र के कई निजी स्कूलों ने स्वत: छुट्टी घोषित कर दी. हालांकि, प्रशासन की ओर से स्कूल बंद का कोई औपचारिक आदेश नहीं था. ​ संयुक्त व्यापार संघ अजय गुप्ता व नवीन गुप्ता गुट, केमिस्ट एसोसिएशन और सर्राफा एसोसिएशन जैसे प्रमुख बड़े संगठनों ने बंद से दूरी बनाकर बनाए रखी. इस कारण शहर के प्रमुख बाजारों में सामान्य दिनों की तरह चहल-पहल और व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहीं.