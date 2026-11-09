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पटाखों पर पाबंदी बेअसर; आतिशबाजी से घुटा मेरठ के आसमान का दम, AQI 319 के पार!

मेरठ में आतिशबाजी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : मेरठ समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के चलते पटाखों और आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी के कड़े प्रतिबंधों का दिवाली की रात खुला उल्लंघन देखने को मिला. रविवार रात मेरठ में जमकर पटाखे चलाए गए और देर रात ढाई बजे तक आसमान में रंगीन आतिशबाजी और तेज धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं. शहरभर में धड़ल्ले से तेज आवाज और धुएं वाले पटाखों की बिक्री हुई. जिससे सोमवार सुबह पूरा मेरठ धुंध और जहरीले स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया. दिवाली की आतिशबाजी के बाद मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 319 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है.





एनजीटी के आदेशानुसार केवल ग्रीन पटाखे बेचने की छूट दी गई थी, लेकिन बाजारों से लेकर गलियों तक सुतली बम, रॉकेट, बड़े बम और लंबी लड़ियां जलाई गईं. जिनसे भारी धुआं निकला और यही धुआं वातावरण में प्रदूषण बढ़ने का कारण बना.