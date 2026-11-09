पटाखों पर पाबंदी बेअसर; आतिशबाजी से घुटा मेरठ के आसमान का दम, AQI 319 के पार!
सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद मेरठ समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर में खूब आतिशबाजी देखने को मिली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 7:25 AM IST
मेरठ : मेरठ समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के चलते पटाखों और आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी के कड़े प्रतिबंधों का दिवाली की रात खुला उल्लंघन देखने को मिला. रविवार रात मेरठ में जमकर पटाखे चलाए गए और देर रात ढाई बजे तक आसमान में रंगीन आतिशबाजी और तेज धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं. शहरभर में धड़ल्ले से तेज आवाज और धुएं वाले पटाखों की बिक्री हुई. जिससे सोमवार सुबह पूरा मेरठ धुंध और जहरीले स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया. दिवाली की आतिशबाजी के बाद मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 319 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है.
एनजीटी के आदेशानुसार केवल ग्रीन पटाखे बेचने की छूट दी गई थी, लेकिन बाजारों से लेकर गलियों तक सुतली बम, रॉकेट, बड़े बम और लंबी लड़ियां जलाई गईं. जिनसे भारी धुआं निकला और यही धुआं वातावरण में प्रदूषण बढ़ने का कारण बना.
आतिशबाजी के बाद सोमवार सुबह से ही शहर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. 319 AQI के साथ हवा जहरीली हो गई है. जिससे बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता है. सुबह टहलने निकले लोगों को आंखों में तेज जलन और गले में खराश महसूस हुई. पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार अगले दो-तीन दिनों तक हवा की धीमी रफ्तार के कारण स्मॉग की यह जहरीली परत बनी रह सकती है.
जिलाधिकारी मेरठ डॉ. वीके सिंह ने बताया कि जिले में पटाखों की अवैध बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू था. सभी प्रशासनिक अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे. जिन क्षेत्रों में एनजीटी के नियमों और कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर बिक्री हुई है. वहां के जिम्मेदार दुकानदारों और उल्लंघनकर्ताओं को चिह्नित कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पुलिस टीमों ने दिवाली से पहले कई इलाकों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए थे. दिवाली की रात भी गश्त बढ़ाई गई थी. जिन इलाकों और बाजारों जैसे बुढ़ाना गेट, सदर और लालकुर्ती, ब्रह्मपुरी, देहलीगेट से धड़ल्ले से पटाखा बिक्री और नियम उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं, वहां संबंधित थाना पुलिस से जवाब-तलब किया जाएगा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
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