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मेरठ मर्डर: "प्लीज़ सेव मी गॉड..." पेपर देने से पहले BA की छात्रा ने मोबाइल में लिखा था ये आखिरी मैसेज

एग्ज़ाम देने निकली थी छात्रा: जानकारी के अनुसार, टीपीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए की छात्रा 15 मई को राजनीति विज्ञान की परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी. इसके बाद 17 मई को घर से करीब 25 किलोमीटर दूर रोहटा थाना क्षेत्र के उकसिया गांव में एक गन्ने के खेत से छात्रा की सड़ी-गली लाश बरामद हुई. शव की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही है कि पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर तेजाब डालने की कोशिश की गई थी.

मोबाइल में मिला सुसाइड नोट: नोट में छात्रा ने अपनी जान का खतरा महसूस करते हुए लिखा था— "प्लीज सेव मी गॉड… आज मैं पेपर देने तो जा रही हूं, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है. भगवान, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, कुछ गलत मत होने देना. प्लीज गॉड, मेरा घर बिखर जाएगा. मेरे बिना मम्मी, पापा, भाई-बहन रह नहीं पाएंगे; इसको लिखते समय भी मेरे आंसू बह रहे हैं."

छात्रा का शव गन्ने के खेत से क्षत-विक्षत हालत में मिला था. पुलिस को छात्रा के मोबाइल फोन से एक बेहद इमोशनल मैसेज मिला है, जिसे उसने परीक्षा के दिन लिखा था.

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहला देने वारदात हुई है. यहां बीए (BA) फाइनल ईयर की परीक्षा देने निकली 20 वर्षीय छात्रा की उसके ही सिरफिरे प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी. रविवार देर रात पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दो साथी अब भी फरार हैं.

रंजिश और शक में मर्डर: पकड़े गए आरोपी अंकुश ने पुलिस पूछताछ में कबूला कि वह पिछले 3 साल से छात्रा को जानता था. कुछ समय पहले उसने छात्रा को किसी दूसरे लड़के से बातचीत करते हुए देख लिया था, जिससे नाराज होकर उनके बीच झगड़ा हुआ था. इसी रंजिश और शक के चलते उसने अपने दोस्तों निशांत और अंकित के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के मुताबिक, हत्या किसी अन्य जगह पर की गई और शव को गन्ने के खेत में लाकर फेंक दिया गया.

परिजनों ने लगाया पुलिस पर आरोप: छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस समय पर चेतती तो उनकी बेटी की जान बच जाती. छात्रा के पिता (जो पेशे से दर्जी हैं) ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर हंगामा किया. पिता का कहना है कि आरोपी अंकुश पिछले 2 साल से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था. पूर्व में अपहरण की कोशिश के बाद पंचायत भी हुई थी, जिसमें आरोपी ने माफी मांगी थी.

आरोपी के डर से छोड़ा था गांव: आरोपी की हरकतों से तंग आकर परिवार ने 6 महीने पहले अपना गांव तक छोड़ दिया था और किराए के मकान में रहने लगे थे, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा. परिजनों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) के बाद हत्या की आशंका जताई है. मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि मामले की जांच के लिए पांच पुलिस टीमों का गठन किया गया था. सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

चंद्रशेखर आज़ाद ने की मुआवजे की मांग: फरार अन्य दो आरोपियों की तलाश में पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी जारी है. इस वारदा पर गहरा दुख जताते हुए आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट किया है. उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

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