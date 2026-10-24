आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने खुद के बाद गर्भवती पत्नी और बेटियों को कोल्ड ड्रिंक में पिलाया जहरीला पदार्थ
मेरठ के सेंट्रल मार्केट क्षेत्र की घटना. अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर. पत्नी और बेटियां खतरे से बाहर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 1:21 PM IST
मेरठ : सेंट्रल मार्केट क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. आर्थिक तंगी और रोजगार छिनने से परेशान युवक ने बेहद खौफनाक कदम उठा लिया. युवक ने पहले खुद जहरीला पदार्थ पिया. इसके बाद अपनी 8 माह की गर्भवती पत्नी तथा दो मासूम बेटियों को भी कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर जहरीला पदार्थ पिला दिया. गनीमत रही कि समय पर अस्पताल पहुंचने से सभी की जान बच गई.
बताया गया कि करुणेश (35) सेंट्रल मार्केट में चाय की दुकान चलाता है. आवास एवं विकास परिषद की ध्वस्तीकरण कार्रवाई में उसकी दुकान टूट गई थी. जिसके बाद से परिवार की आमदनी पूरी तरह ठप हो गई थी. काम-धंधा न होने और घर का खर्च चलाने का भारी संकट पैदा होने के कारण करुणेश भारी मानसिक तनाव में आ गया था. जिस कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठाया. फिलहाल करुणेश वेंटिलेटर पर जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा है.
अस्पताल में भर्ती करुणेश की पत्नी काजल ने बताया कि रोजगार छिन जाने के कारण उनके सामने भरण-पोषण की गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी. इसी गहरी मानसिक तनाव के चलते करुणेश ने रात करीब डेढ़ बजे खुद जहरीला पदार्थ पीने के बाद उसे और दोनों बेटियों को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया. कुछ देर बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टियां होने लगीं.
काजल के अनुसार शोर मचाने पर पड़ोसियों को घटना की जानकारी हुई. इसके बाद पड़ोसियों ने उन्हें लोकप्रिय अस्पताल, फिर पारस और आनंद अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने के चलते करुणेश को वेंटिलेटर पर रखा गया है. हालांकि दोनों बच्चियों की हालत खतरे से बाहर है.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह के चलते जहरीला पदार्थ सेवन करने की बात सामने आई है. अभी परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं स्थानीय लोगों और अस्पताल संचालक रविंद्र गुर्जर ने परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है.
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