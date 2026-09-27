एशियन गेम्स में पदक से चूक गईं एथलीट पारुल चौधरी; मेरठ में परिवार को उम्मीद बेटी जीतेगी मेडल
पारुल ने 4:09.46 सेकंड में अपनी रेस पूरी की. यह उनका व्यक्तिगत तौर पर अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 10:37 AM IST
मेरठ: एशियन गेम्स में शनिवार को मेरठ की स्टार एथलीट पारुल चौधरी 1500 मीटर रेस में चौथे नंबर पर रहीं. वह पदक से चूक गईं. अभी उनके दो मुकाबले शेष हैं. रविवार को 3000 मीटर स्टीपल चेज प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी.
2023 में चीन में हुए एशियन गेम्स में पारुल ने 3000 स्टीपल चेज मुकाबले में देश को मेडल दिलाया था. इसलिए देश को उनसे उम्मीद और बढ़ जाती है. जापान में चल रहे एशियन गेम्स में हर दिन मुकाबले हो रहे हैं.
बीती रात हुए 1500 मीटर मुकाबले में एथलीट पारुल चौधरी चौथे नंबर रहीं. मेरठ के इकलौता गांव के किसान परिवार की बेटी पारुल चौधरी तीन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने जापान गई हैं.
पारुल ने 4:09.46 सेकंड में अपनी रेस पूरी की. यह उनका व्यक्तिगत तौर पर अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन था, हालांकि शनिवार का दिन उनके लिए अच्छा नहीं रहा. अभी भी उनसे पदक की सभी को उम्मीद है.
रविवार को पारुल 3000 मीटर स्टीपल चेज मुकाबले में उतरेंगी. ऐसे में सभी खेल प्रेमी ये मानकर चल रहे हैं कि पारुल आज फिर एक बार इतिहास दोहराएंगी. 3000 मीटर स्टीपलचेज के बाद फिर अगले दिन यानी सोमवार को 5000 मीटर दौड़ में भी हिस्सा लेना है. पारुल ने 2023 एशियन गेम्स मुकाबले के बाद से अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए अपने गेम पर फोकस किया है. अपनी परफॉर्मेंस को और अधिक सुधारा है.
पिता कृष्णपाल सिंह का कहना है कि खिलाड़ी का दिन होता है, जो भी खिलाड़ी वहां हैं सभी दुनिया के टॉप खिलाड़ी हैं. वह निराश नहीं हैं बेटी देश के लिए पदक लाएगी. उन्हें पूर्ण विश्वास है.
रविवार को एशियन गेम्स का आठवां दिन है, भारतीय समय के अनुसार आज रात्रि 9 बजकर 22 मिनट पर 3000 मीटर स्टीपल चेज गेम के लिए जापान के आइची-नागोया (Aichi-Nagoya) शहर में पारुल समेत अन्य देशों की खिलाडी ट्रैक पर उतरेंगी.
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