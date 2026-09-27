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एशियन गेम्स में पदक से चूक गईं एथलीट पारुल चौधरी; मेरठ में परिवार को उम्मीद बेटी जीतेगी मेडल

एशियन गेम्स में पदक से चूक गईं एथलीट पारुल चौधरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: एशियन गेम्स में शनिवार को मेरठ की स्टार एथलीट पारुल चौधरी 1500 मीटर रेस में चौथे नंबर पर रहीं. वह पदक से चूक गईं. अभी उनके दो मुकाबले शेष हैं. रविवार को 3000 मीटर स्टीपल चेज प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी.

2023 में चीन में हुए एशियन गेम्स में पारुल ने 3000 स्टीपल चेज मुकाबले में देश को मेडल दिलाया था. इसलिए देश को उनसे उम्मीद और बढ़ जाती है. जापान में चल रहे एशियन गेम्स में हर दिन मुकाबले हो रहे हैं. बीती रात हुए 1500 मीटर मुकाबले में एथलीट पारुल चौधरी चौथे नंबर रहीं. मेरठ के इकलौता गांव के किसान परिवार की बेटी पारुल चौधरी तीन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने जापान गई हैं. पारुल ने 4:09.46 सेकंड में अपनी रेस पूरी की. यह उनका व्यक्तिगत तौर पर अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन था, हालांकि शनिवार का दिन उनके लिए अच्छा नहीं रहा. अभी भी उनसे पदक की सभी को उम्मीद है.