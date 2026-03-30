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UP PCS Result 2024: मेरठ के आशीष कुमार बने सब रजिस्ट्रार, पीसीएस मेंस परीक्षा के बीच मिली सफलता की खुशखबरी

मेंस परीक्षा के बीच मिली सफलता की खबर: मेरठ जिले की मवाना तहसील क्षेत्र के गांव एत्मादपुर के रहने वाले आशीष कुमार सिंह ने अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है.

मेरठ: सोमवार को यूपी पीसीएस परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ. इसमें मेरठ के होनहारों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. जिले के रहने वाले 31 वर्षीय आशीष कुमार को इस परीक्षा में बड़ी सफलता मिली है और वे अब सब रजिस्ट्रार के पद पर चयनित हुए हैं. वर्तमान में आशीष कुमार बुलंदशहर जिले में सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यह परिणाम उस समय जारी हुआ जब आशीष स्वयं यूपी पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा लिखने में व्यस्त थे.

पीसीएस 2024 का परिणाम घोषित होते समय वे अपनी अगली परीक्षा की तैयारियों और मेंस पेपर में व्यस्त थे, जिसे लेकर उनमें काफी उत्साह है. उन्होंने बताया कि वे इस रिजल्ट से पूरी तरह संतुष्ट हैं और अब नई भूमिका के लिए तैयार हैं. उन्होंने सरकारी नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ-साथ रात में सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दिया.

शिक्षित परिवार और पत्नी भी हैं अधिकारी: आशीष कुमार का पूरा परिवार शिक्षा और लोक सेवा से जुड़ा हुआ है, जिससे उन्हें हमेशा प्रेरणा मिलती रही. उनके पिता रेवेन्यू इंस्पेक्टर (RI) के पद पर कार्यरत हैं और मां एक कुशल गृहणी हैं, जिन्होंने उनकी नींव मजबूत की. विशेष बात यह है कि आशीष की पत्नी भी उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारी हैं और वर्तमान में गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी में बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) के पद पर तैनात हैं. मूल रूप से एत्मादपुर गांव के रहने वाले आशीष का परिवार अब मेरठ शहर की अजंता कॉलोनी में निवास करता है.

अनुभव और मेहनत से मिली नई पहचान: क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने आशीष की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है. उन्होंने कहा कि बुलंदशहर में सहायक सेवायोजन अधिकारी के रूप में आशीष का कार्य सराहनीय रहा है और अब सब रजिस्ट्रार बनने से उनकी सेवाओं में और विविधता आएगी. सेवायोजन विभाग का प्रशासनिक अनुभव निश्चित ही उनके आगामी पद और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में काफी सहायक सिद्ध होगा. आशीष कुमार ने प्रदेश के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि वे परिणाम की चिंता किए बिना सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दें, तो सफलता अवश्य मिलेगी.

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