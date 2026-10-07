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मेरठ के होटल में सैन्यकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, टॉयलेट में मिला शव

​बताया गया कि मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे हवलदार पलविंदर सिंह अपने दो साथी सैन्यकर्मियों नायब सौरभ और यशवीर सिंह के साथ बेगमपुल स्थित होटल लिब्रा में चाय पीने के लिए रुके थे. तीनों ने पहली मंजिल पर बैठकर टेबल ली. इसी बीच पलविंदर टॉयलेट चले गए. जब 15 मिनट तक वह बाहर नहीं आए तो उनके साथियों ने जाकर दरवाजा खटखटाया. अंदर से कोई आवाज न आने और दरवाजा न खुलने पर साथियों ने शोर मचाया.

होटल स्टाफ के आने के बाद दरवाजा तोड़ा गया. जहां पलविंदर अंदर फर्श पर अचेत पड़े मिले. साथियों ने पुलिस को बताया कि पलविंदर को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते 30 सितंबर को मेरठ कैंट स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. मंगलवार शाम ही उन्हें छुट्टी मिली थी और वे रुड़की वापस लौट रहे थे. ​सूचना मिलते ही सदर बाजार थाना पुलिस और चौकी इंचार्ज सचिन कुमार मौके पर पहुंचे. इसके बाद मिलिट्री पुलिस को भी तुरंत सूचित किया गया.

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सदर बाजार थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि प्राथमिक जांच में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट प्रतीत हो रही है. मिलिट्री पुलिस और सदर बाजार थाना पुलिस की संयुक्त मौजूदगी में शव के पंचनामे की कार्रवाई पूरी कर ली गई है. परिजनों को सूचित कर दिया गया है. सैन्यकर्मी ऑन-ड्यूटी अस्पताल में भर्ती थे. इसलिए आगे की सभी वैधानिक व सैन्य प्रक्रियाएं सेना द्वारा पूरी की जा रही हैं. वहीं ​सेना पुलिस ने पलविंदर का शव अपने संरक्षण में ले लिया है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को मोर्चरी भिजवाया गया है. पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर परिजनों और सैन्य अधिकारियों को सौंपा जाएगा.

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