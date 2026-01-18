देहरादून कार हादसे में मेरठ के शुभम सैनी की मौत; सेना में मेजर थे, नहीं हुई थी शादी
मेरठ: उत्तराखंड के देहरादून में हुए सड़क हादसे में मेरठ के रहने वाले मेजर शुभम सैनी का निधन हो गया. उनकी कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई. मेजर शुभम सैनी मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव घसौली के रहने वाले थे.
इन दिनों मेजर शुभम सैनी की तैनाती उत्तराखंड के चकराता में थी. शुभम सैनी की कार शनिवार को देहरादून-चकराता मार्ग पर अचानक बेकाबू हो गई और खाई में जा गिरी. इस हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई है.
परिवार को इस बारे सेना की तरफ से सूचना दी गई. देर रात को परिवार के सदस्यों को मिली सूचना से परिवार में कोहराम मच गया है. परिवार के लोग देर रात को ही उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए.
शुभम सैनी 2015 में सेना में भर्ती हुए थे. शुभम आर्मी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद बाद एनडीए में सलेक्ट हुए थे. तीन साल तक पुणे में ट्रेनिंग की थी. इसके बाद उन्हें पंजाब के बठिंडा में पहली पोस्टिंग मिली थी.
चकराता में उनकी यह दूसरी पोस्टिंग थी. मेजर शुभम के पिता सत्येंद्र सैनी भी सेना में थे. वह सूबेदार पद से रिटायर हुए थे. उन्होंने बताया कमीशन के द्वारा आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर शुभम भर्ती हुए थे. इसके बाद पदोन्नति करके मेजर बन गए. अभी शुभम की शादी भी नहीं हुई थी.
पिता सत्येंद्र ने बताया कि दोपहर ही उनकी बेटे से बात हुई थी. शुभम के बड़े भाई तुषार नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हैं. बहन आर्मी स्कूल में पढ़ाती हैं. मेजर शुभम सैनी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में ही किया जाएगा.
