मेरठ में खतरनाक स्टेज पर AQI; प्रदूषण और धुंध के गुबार से जनजीवन प्रभावित, दिल्ली एनसीआर की हवा हुई दमघोंटू
दीपावली पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के दावे हुए फुस्स.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 11:08 AM IST
मेरठ : दीपावली के पहले से खराब चल रही मेरठ की आबोहवा अब खतरनाक स्टेज पर पहुंच गई है. दीपावली के बाद सोमवार सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 पर पहुंच गया है. ऐसे में लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की अबोहवा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है. एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के तमाम सरकारी फेल साबित हुए हैं.
बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने की दिशा में अधिकारियों ने तमाम दावे और प्रक्रियाएं अपनाने की बात की थी. इसके बावजूद धरातल पर कोई प्रभाव नहीं दिखा. नतीजतन दीपावली के पहले से खराब चल रही आबोहवा अब और जहरीली हो गई है. पटाखों और आतिशबाजी ने वातावरण में पहले से मौजूद धूल कणों में इजाफा किया. इससे प्रदूषण स्तर काफी घातक स्तर पर पहुंच गया है. ऐसे में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन फॉलो करने की हिदायत दी है.
वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डॉ. विरोत्तम तोमर का कहना है कि बढ़ते हुए प्रदूषण का असर सामान्य व्यक्तियों पर तो पड़ ही रहा है. साथ ही पहले से बीमारों पर अधिक पड़ रहा है. दमे और सांस के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सामान्य लोगों को गले में समस्या और आंखों में जलन, फेफड़ों की दिक्कत हो रही हैं.
मेडिकल कॉलेज का मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ. अरविंद का कहना है कि नवंबर की शुरुआत से ही लगातार ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जो कि सांस या दमे के रोगी हैं. साथ ही गले में इन्फेक्शन, आंखों में भी समस्याओं के मामलों में बढ़ोतरी हुई है.
चिकित्सकों का कहना है कि ऐसे में हो सके तो बेवजह घरों से ना निकलें. खास तौर से बुजुर्गों व बच्चों पर प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव जल्दी पड़ता है. ऐसे में प्रदूषण से सुरक्षित रहने के लिए हालात ठीक होने तक एहतियात बरतें. मॉर्निंग वॉक से भी परहेज करें.
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