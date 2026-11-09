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मेरठ में खतरनाक स्टेज पर AQI; प्रदूषण और धुंध के गुबार से जनजीवन प्रभावित, दिल्ली एनसीआर की हवा हुई दमघोंटू

मेरठ की आबोहवा के हालात खराब. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : दीपावली के पहले से खराब चल रही मेरठ की आबोहवा अब खतरनाक स्टेज पर पहुंच गई है. दीपावली के बाद सोमवार सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 पर पहुंच गया है. ऐसे में लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की अबोहवा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है. एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के तमाम सरकारी फेल साबित हुए हैं.

मेरठ में खतरनाक स्टेज पर AQI (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने की दिशा में अधिकारियों ने तमाम दावे और प्रक्रियाएं अपनाने की बात की थी. इसके बावजूद धरातल पर कोई प्रभाव नहीं दिखा. नतीजतन दीपावली के पहले से खराब चल रही आबोहवा अब और जहरीली हो गई है. पटाखों और आतिशबाजी ने वातावरण में पहले से मौजूद धूल कणों में इजाफा किया. इससे प्रदूषण स्तर काफी घातक स्तर पर पहुंच गया है. ऐसे में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन फॉलो करने की हिदायत दी है.