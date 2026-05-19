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चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चाहते हैं दाखिला तो आज ही करें आवेदन, जानिए पूरी प्रक्रिया

चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े 700 से अधिक कॉलेज में एलएलएम, एमएड, बीपीएड और एमपीएड विषय में पढ़ाई का मौका.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में दाखिले शुरू.
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में दाखिले शुरू. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 9:35 AM IST

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मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मंगलवार से एलएलएम, एमएड, बीपीएड और एमपीएड में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं.

ऐसे युवाओं के लिए ये खबर उपयोगी साबित हो सकती है जो कि एलएलएम(मास्टर ऑफ लॉज़), एमएड(मास्टर ऑफ एजुकेशन), बीपीएड(बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन) एवं एमपीएड (मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन) में प्रवेश पाना चाहते हैं. यूपी वेस्ट की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मंगलवार से इन विषयों के लिए ने नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

ऐसे तमाम युवा जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश पाना चाहते हैं वे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव ने बताया कि इन पाठ्यक्रमों के लिए मंगलवार से प्रवेश पोर्टल खोला जाएगा. ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. प्रवेश के लिए जरूरी योग्यताओं के बारे में भी यहां से एक क्लिक में जानकारी मिल जाएगी.

विश्वविद्यालय के मीडिया इंचार्ज प्रोफेसर मुकेश शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय कैंपस के अलावा विश्वविद्यालय से 6 जिलों लगभग 700 कॉलेज संबद्ध हैं. ऐसे में आवेदन करते हुए उन्हें आसानी से ये जानकारी भी मिल जाएगी कि कौन सा कोर्स विश्वविद्यालय कैंपस के अलावा किस महाविद्यालय से किया जा सकता है. मेरठ विश्वविद्यालय NAAC A++ रेंकिंग के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रैंकिंग हासिल किए हुए है.

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