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मेरठ: ब्रह्मपुरी थाने में एंटी करप्शन का छापा, दरोगा का बिचौलिया 50 हजार की घूस लेते गिरफ्तार, SI फरार

मेरठ में गौरव गर्ग ने कहा- 'दरोगा जी के कहने पर पैसे लेने आया था' ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उसे 50 हजार रुपये की मोटी रकम लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया है. पकड़े गए अभियुक्त का दावा है कि उसने यह रकम खुद के लिए नहीं, बल्कि थाने के एक दरोगा के कहने पर ली थी. आरोपी दरोगा अपने द्वारा भेजे गए बिचौलिए के पकड़ में आने के बाद से ही लगातार फरार चल रहा है. जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच भ्रष्टाचार: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भले ही जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो और अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की बातें की जा रही हों, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के मामलों में कमी नहीं आ रही है. पीड़िता फरहीन की शिकायत पर एंटी करप्शन ने बिछाया जाल, घूसखोर दरोगा का मददगार चढ़ा हत्थे. (Video Credit: ETV Bharat) मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक ऐसे बिचौलिए को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों 50000 की नगदी के साथ गिरफ्तार किया है. पकड़े गए शख्स का कहना है कि वह यह रिश्वत की रकम दरोगा के कहने पर लेने आया था. उसका ये भी कहना है कि उसे कतई नहीं मालूम था कि इसका अंजाम यह होगा कि उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा.