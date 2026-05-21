मेरठ: ब्रह्मपुरी थाने में एंटी करप्शन का छापा, दरोगा का बिचौलिया 50 हजार की घूस लेते गिरफ्तार, SI फरार
एंटी करप्शन की टीम ने ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए बिचौलिए गौरव गर्ग को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 7:30 PM IST
मेरठ: मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उसे 50 हजार रुपये की मोटी रकम लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया है. पकड़े गए अभियुक्त का दावा है कि उसने यह रकम खुद के लिए नहीं, बल्कि थाने के एक दरोगा के कहने पर ली थी. आरोपी दरोगा अपने द्वारा भेजे गए बिचौलिए के पकड़ में आने के बाद से ही लगातार फरार चल रहा है.
जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच भ्रष्टाचार: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भले ही जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो और अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की बातें की जा रही हों, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के मामलों में कमी नहीं आ रही है.
मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक ऐसे बिचौलिए को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों 50000 की नगदी के साथ गिरफ्तार किया है. पकड़े गए शख्स का कहना है कि वह यह रिश्वत की रकम दरोगा के कहने पर लेने आया था. उसका ये भी कहना है कि उसे कतई नहीं मालूम था कि इसका अंजाम यह होगा कि उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा.
बिचौलिया गौरव गर्ग रंगे हाथ गिरफ्तार: एंटी करप्शन की टीम ने जिस शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है उसका नाम गौरव गर्ग है. पकड़ में आने पर वह बार-बार अपनी सफाई में यही कहता रहा कि कथित रूप से एक दरोगा के कहने पर रिश्वत की रकम लेने आया था. अचानक एंटी करप्शन के द्वारा की गई इस कार्रवाई से स्थानीय पुलिस महकमे में भी हड़कंप की स्थिति बनी है. इस बारे में एक मामले की पीड़िता फरहीन ने एंटी करप्शन की टीम से गोपनीय रूप से सम्पर्क किया था.
पीड़िता की शिकायत पर बिछाया गया जाल: तब उसने ये शिकायत की थी कि उससे एक मामले में राहत दिलाने के नाम पर संबंधित दारोगा ने रिश्वत मांगी थी. इस शिकायत पर तत्काल एक्शन लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और गौरव गर्ग को हिरासत में ले लिया. 50 हजार रुपये की घूस लेते हुए पकड़े गए व्यक्ति ने बताया कि जिस दरोगा के इशारे पर रकम लेने पहुंचा था वह 2003 बैच का दरोगा है. हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
फरार आरोपी दरोगा की तलाश शुरू: फिलहाल एंटी करप्शन की टीम आरोपी गौरव से गहनता से पूछताछ कर रही है और मामले में संबंधित दरोगा की भूमिका की जांच भी की जा रही है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में एंटी करप्शन द्वारा मेरठ के टीपी नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है.
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