मेरठ की एक और खलनायिका गई जेल; प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर ली थी पति की जान
लोहियानगर थाना क्षेत्र की जाकिर काॅलोनी में 28 सितंबर को हुई थी वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:35 AM IST
मेरठ : प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुलाने वाली इलमा को पुलिस ने जेल भेज दिया है. हालांकि उसका प्रेमी और सहयोगी दोस्त फरार है. पुलिस जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. इस मामले में डीएम के आदेश के बाद गुरुवार को तालिब का शव कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम कराया गया था.
बता दें, लोहियानगर थाना क्षेत्र की जाकिर काॅलोनी में रहने वाले तालिब की 28 सितंबर को मौत हुई थी. उस वक्त उसकी पत्नी ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था. तालिब के परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर गांव चले गए थे. तालिब मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर बदेड़ी का रहने वाला था. वह जाकिर काॅलोनी में किराए के मकान में पत्नी इलमा और तीन वर्ष की बेटी के साथ रहता था. तालिब राजमिस्त्री था.
तालिब की हत्या की प्लानिंग उस वक्त पकड़ में आई जब अंतिम संस्कार के बाद इलमा वापस 30 सितंबर को मेरठ जाकिर कॉलोनी लौट आई. इसी बीच तालिब का ममेरा भाई रईस, इलमा के घर पहुंचा और उसने तालिब का मोबाइल फोन मांगा. इस पर इलमा ने पहले मोबाइल फोन की जानकारी नहीं होने की बात कही. इसके बाद रईस ने घर में खोजबीन करके तालिब का मोबाइल को खोज निकाला.
मोबाइल फोन में इलमा और अमन नामक युवक के व्हाट्सएप चैट मिले. इस बारे में रईस ने इलमा से बात की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया. रईस ने यह जानकारी तालिब के परिजनों को दी. इसके बाद पुलिस को खबर दी गई.
पुलिस पूछताछ में इलमा ने सब कुछ उगल दिया. इलमा ने बताया कि वह अमन के सम्पर्क में थी. इस बात को लेकर तालिब से लड़ाई झगड़ा होता था. 28 सितंबर को मारपीट करने के दौरान प्रेमी अमन को बुला लिया था. अमन अपने दोस्त के साथ पहुंचा था. इसके बाद तालिब की गला दबा कर हत्या कर दी.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि इस मामले में डीएम के आदेश के बाद गुरुवार को तालिब का शव कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम कराया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह दम घुटना आया गया. इसके बाद तालिब के परिजनों की तहरीर के आधार पर लोहिया नगर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और तालिब की पत्नी इलमा को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई. इलमा ने अमन और उसके दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम देने की बात कुबूल कर ली है. उसे जेल भेज दिया गया है. हत्यारोपी अमन और उसका साथी अभी फरार है. दोनों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं.
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