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मेरठ की एक और खलनायिका गई जेल; प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर ली थी पति की जान

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी इलमा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुलाने वाली इलमा को पुलिस ने जेल भेज दिया है. हालांकि उसका प्रेमी और सहयोगी दोस्त फरार है. पुलिस जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. इस मामले में डीएम के आदेश के बाद गुरुवार को तालिब का शव कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम कराया गया था.

जानकारी देते एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले. (Video Credit : ETV Bharat) बता दें, लोहियानगर थाना क्षेत्र की जाकिर काॅलोनी में रहने वाले तालिब की 28 सितंबर को मौत हुई थी. उस वक्त उसकी पत्नी ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था. तालिब के परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर गांव चले गए थे. तालिब मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर बदेड़ी का रहने वाला था. वह जाकिर काॅलोनी में किराए के मकान में पत्नी इलमा और तीन वर्ष की बेटी के साथ रहता था. तालिब राजमिस्त्री था.