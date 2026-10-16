ETV Bharat / state

अमित कश्यप हत्याकांड: पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को कोर्ट आज सुनाएगी सजा, पति की हत्या कर 10 बार सांप से डंसवाया था

मेरठ: शहर के बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड मामले में आज कोर्ट दोषी पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को सजा सुनाएगी. यह पूरा मामला पेचीदा था. अमित की पत्नी रविता और प्रेमी ने बेहद ही शातिर तरीके से हत्या को अंजाम दिया. हत्या के बाद परिवार के लोग समझते रहे कि अमित की मौत सांप के डसने की वजह से हुई है. हालांकि बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर हत्यारोपी पत्नी और प्रेमी को जेल भेज दिया था. इस मामले में दोषी साबित होने पर दोनों आरोपियों को कोर्ट आज सजा सुनाएगी.





क्या था मामला

जिले के बहसुमा थान थाना क्षेत्र अकबरपुर सादात गांव की रविता और प्रेमी अमरजीत ने बेहद शातिर तरीके से पति अमित को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी. दोनों ने हत्या के बाद उसके शव को सांप से डंसवाया था. 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित कश्यप का शव उसके बिस्तर पर मिला था. उसके बिस्तर पर सांप भी मिला था. सांप अमित की कमर के नीचे इस तरह से दबा हुआ था, कि वह वहां से जा भी नहीं सकता था. अमित के शरीर पर सांप के काटने के लगभग 10 निशान भी थे. परिवार के लोगों ने समझा कि अमित की मौत सांप के कटाने से हुई है. परिवार के लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया तो पत्नी रविता ने विरोध शुरू कर दिया. परिवार के लोगों से अभद्रता की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अमित के शरीर में सांप का जहर था ही नहीं. उसकी मौत दम घुटने से हुई थी. यही से पुलिस के शक की सुई रविता की ओर घूम गई.



पीएम रिपोर्ट ने चौंकाया

पुलिस ने गहनता से मामले की जांच की. पीएम रिपोर्ट में कई खुलासे हुए थे. पता चला था कि गला इतनी तेजी से दबाया गया कि अमित गर्दन की हायॉइड हड्डी और थायरॉइड कार्टिलेज भी टूट गई थीं. पुलिस ने उसकी पत्नी की सीडीआर निकाली तो चौंकाने वाली बात सामने आई. रविता और अमित के दोस्त अमरदीप के बीच वारदात के 24 घंटे के अंदर 51 बार फोन पर बातचीत हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती और रविता पहले तो गुमराह करती रही, लेकिन बाद में टूट गई, उसने कबूल किया कि अपने पति के दोस्त अमरदीप से उसके अवैध संबंध थे. पति कई बार धमकी दे चुका था. उसे शक था कि अमित दोनों को मरवा देगा.