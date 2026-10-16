अमित कश्यप हत्याकांड: पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को कोर्ट आज सुनाएगी सजा, पति की हत्या कर 10 बार सांप से डंसवाया था
अमित की गला घोंटकर की गई थी हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ था हत्या का खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:44 AM IST
मेरठ: शहर के बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड मामले में आज कोर्ट दोषी पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को सजा सुनाएगी. यह पूरा मामला पेचीदा था. अमित की पत्नी रविता और प्रेमी ने बेहद ही शातिर तरीके से हत्या को अंजाम दिया. हत्या के बाद परिवार के लोग समझते रहे कि अमित की मौत सांप के डसने की वजह से हुई है. हालांकि बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर हत्यारोपी पत्नी और प्रेमी को जेल भेज दिया था. इस मामले में दोषी साबित होने पर दोनों आरोपियों को कोर्ट आज सजा सुनाएगी.
क्या था मामला
जिले के बहसुमा थान थाना क्षेत्र अकबरपुर सादात गांव की रविता और प्रेमी अमरजीत ने बेहद शातिर तरीके से पति अमित को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी. दोनों ने हत्या के बाद उसके शव को सांप से डंसवाया था. 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित कश्यप का शव उसके बिस्तर पर मिला था. उसके बिस्तर पर सांप भी मिला था. सांप अमित की कमर के नीचे इस तरह से दबा हुआ था, कि वह वहां से जा भी नहीं सकता था. अमित के शरीर पर सांप के काटने के लगभग 10 निशान भी थे. परिवार के लोगों ने समझा कि अमित की मौत सांप के कटाने से हुई है. परिवार के लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया तो पत्नी रविता ने विरोध शुरू कर दिया. परिवार के लोगों से अभद्रता की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अमित के शरीर में सांप का जहर था ही नहीं. उसकी मौत दम घुटने से हुई थी. यही से पुलिस के शक की सुई रविता की ओर घूम गई.
पीएम रिपोर्ट ने चौंकाया
पुलिस ने गहनता से मामले की जांच की. पीएम रिपोर्ट में कई खुलासे हुए थे. पता चला था कि गला इतनी तेजी से दबाया गया कि अमित गर्दन की हायॉइड हड्डी और थायरॉइड कार्टिलेज भी टूट गई थीं. पुलिस ने उसकी पत्नी की सीडीआर निकाली तो चौंकाने वाली बात सामने आई. रविता और अमित के दोस्त अमरदीप के बीच वारदात के 24 घंटे के अंदर 51 बार फोन पर बातचीत हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती और रविता पहले तो गुमराह करती रही, लेकिन बाद में टूट गई, उसने कबूल किया कि अपने पति के दोस्त अमरदीप से उसके अवैध संबंध थे. पति कई बार धमकी दे चुका था. उसे शक था कि अमित दोनों को मरवा देगा.
हत्या वाली रात पोस्ट की थी रील
हत्या वाली रात से 24 घंटे पहले ही रविता पति और बच्चों के साथ सहारनपुर स्थित महा शाकुंभरी देवी मंदिर से दर्शन करके लौटी थी. वहां उसने दंडवत परिक्रमा भी की थी. वह अक्सर सोशल मीडिया पर रील भी डालती थी. उसकी पोस्ट की गई रील में वह अपने पति और बच्चों के साथ बेहद खुश भी नजर आ रही थी. रविता और उसके प्रेमी ने बताया कि सहारनपुर से लौटते ही हत्या को अंजाम देना था, जिसके लिए 1000 में एक सपेरे से यह कहकर सांप खरीदा गया था कि पूजा के लिए सांप की जरूरत है.
इस मामले में मृतक अमित के भाई मोनू कश्यप के द्वारा 16 अप्रैल 2025 को रविता और अमरदीप के खिलाफ बहसुमा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए हैं. आरोपियों को कोर्ट ने हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी बीते दिनों माना था.
इस मामले में अमित के भाई मोनू, मुनेश, कृष्ण के अलावा सपेरा प्रीतमनाथ की गवाही अहम रही. विवेचक दरोगा पंकज गौतम, पीएम करने वाले सरकारी डॉ. कपिल गर्ग, विवेचक इंदु वर्मा, साथ ही मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी शुभम शर्मा, नोडल अधिकारी लोकेश कुमार, अमित और कांस्टेबल क्लर्क रामप्रवेश के बयान प्रमुख रहे.
कोर्ट आज सुनाएगी सजा
अब शुक्रवार को मेरठ की कोर्ट पर सभी की निगाहें रहेगी. ADJ 12 की अदालत ने पहले ही बीते दिनों इस हत्याकांड में अमरजीत और रविता को हत्या का दोषी मान कर फैसला होल्ड किया है. एडीजे 12 की अदालत में दोनों की सजा पर आज मुहर लगेगी. इस मामले में मृतक अमित का परिवार अपने बेटे की कातिल पत्नी और उसके प्रेमी के लिए फांसी की मांग कर रहा है.
जिला शासकीय अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने बताया कि जिस तरह से बीते दिनों blue drum केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसी तरह ये अमित की हत्या के मामले में भी उम्मीद है कि अदालत गुनहगारों को मृत्युदण्ड दे सकती है. उन्होंने कहा कि इस घटना ने पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने के साथ ही इस पवित्र रिश्ते पर कुठाराघात किया है.
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