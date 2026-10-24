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मेरठ: हवा में घुलता जहर; अस्पतालों में मरीजों की भीड़, प्रदूषण बड़ी वजह

मेरठ में प्रदूषण ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : इन दिनों जिले समेत आसपास की आबोहवा पूरी तरह से दूषित है. बेलगाम प्रदूषण की वजह से लोगों का घर से निकलना भी दुभर हो रहा है. वैसे तो दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ता था, लेकिन यहां प्रदूषण की वजह से न सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स आमतौर पर सामान्य स्तर से भी अधिक ही रहता है. लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. Respiratory Problem काफी बढ़ गई हैं. हार्ट पेशेंट की संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ी है. फ्लू समेत फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, धूल के कण शरीर के अंदर जा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं. आइये जानते हैं कितने खराब हैं मेरठ और आसपास में हालात

आमतौर पर देखा जाता था कि नवंबर या दिसंबर महीने में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में अबोहवा दूषित होती थी, लेकिन वर्तमान समय में जबकि अभी सर्दी ने दस्तक नहीं दी है, बल्कि दिन में पारा सातवें आसमान पर बना रहता है, मेरठ और आसपास के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है.

मेरठ में प्रदूषण पर रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) मरीजों की संख्या बढ़ी सीएमओ रामप्रसाद ने बताया कि जिले में वायरल संक्रमण के मामलों में भी वर्तमान समय में तेजी से वृद्धि हुई है. वह बताते हैं कि जिले की तमाम पीएचसी, सीएचसी में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है. बुखार, खांसी, सर्दी-जुकाम, गले में खराश और शरीर में दर्द जैसे लक्षणों के साथ मरीज डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं. मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में मरीजों की संख्या बीते कई दिनों से 4000 तक पहुंच रही है. मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. अजीत चौधरी का कहना है कि आने वाले मरीजों विशेष सतर्कता बरतने की जानकारी से भी जागरूक किया जा रहा है. विकास कार्यों के चलते बढ़ रहा प्रदूषण (Photo Credit; ETV Bharat) मौसम में बदलाव का असर लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के HOD डॉक्टर अरविन्द कुमार बताते हैं कि मौसम में बदलाव है. मरीजों में "श्वसन संबंधी समस्या" या "सांस से जुड़ी बीमारियां (Respiratory Problem) काफी बढ़ गई हैं. गले की समस्याएं, लगातार छींक आना,गला खराब होना, बुखार समेत इस तरह की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं. इससे मेडिकल कॉलेज में भी जहां पहले 450 से ज्यादा मरीज आते थे, इन दिनों 700 से भी ज्यादा मरीज हर दिन ओपीडी पहुंच रहे हैं. अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ी (Photo Credit; ETV Bharat) वह कहते हैं कि इसका मूल कारण एक तरफ जहां प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, Air quality index की वजह से ये समस्याएं ज्यादा परेशान लोगों को कर रही हैं. डस्ट वगैरह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं. मौसम में बदलाव की वजह से फ्लू वाले मरीज भी अधिक आ रहे हैं. इसी के साथ साथ कार्डियक मरीज (Cardiac Patient) यानि हृदय रोग (Heart Disease) से जुड़ी समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है. इसी प्रकार डायबिटीज, ब्लडप्रेशर से संबंधित मरीज भी बढ़ गए हैं. प्रदूषण बड़ा कारण वरिष्ठ चिकित्सक और छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विरोत्तम तोमर बताते हैं कि जहां पहले बहुत सी बीमारियां सर्दी में लोगों को होती थीं. जब तापमान में गिरावट होती थी. मुख्य रूप से कोहरा बन जाता था, ऐसे में धूल के कण नीचे आ जाते थे, तब तमाम तरह के वायरस और बीमारियां होती थीं. लेकिन अब, क्योंकि प्रदूषण मेरठ और आसपास ज्यादा बना रहने लगा है, ऐसे में सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना श्वास संबंधी रोगियों को को करना पड़ रहा है. अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ी (Photo Credit; ETV Bharat) विकास कार्य भी वजह डॉ. विरोत्तम तोमर कहते हैं कि अन्य देशों में भी देखेंगे तो कोई निर्माण कार्य हो रहा होता है तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि धूल न उड़े. एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, लेकिन मेरठ में विकास कार्य तो हो रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है. धूल के कण शरीर के अंदर जा रहे हैं. बढ़े प्रदूषण की वजह से इन्फ्लूएंजा, स्वाइन फ्लू के केस भी सामने आ रहे हैं. निमोनिया के केस भी काफी अस्पतालों में आ रहे हैं. दमा, सांस से संबंधित मरीज भी काफी संख्या में आईसीयु में भर्ती हो रहे हैं. ये परेशानियां