मेरठ: हवा में घुलता जहर; अस्पतालों में मरीजों की भीड़, प्रदूषण बड़ी वजह
जिले में संक्रमण के मामलों में भी वर्तमान समय में तेजी से वृद्धि हुई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 8:13 PM IST
मेरठ : इन दिनों जिले समेत आसपास की आबोहवा पूरी तरह से दूषित है. बेलगाम प्रदूषण की वजह से लोगों का घर से निकलना भी दुभर हो रहा है. वैसे तो दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ता था, लेकिन यहां प्रदूषण की वजह से न सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स आमतौर पर सामान्य स्तर से भी अधिक ही रहता है. लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. Respiratory Problem काफी बढ़ गई हैं. हार्ट पेशेंट की संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ी है. फ्लू समेत फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, धूल के कण शरीर के अंदर जा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं. आइये जानते हैं कितने खराब हैं मेरठ और आसपास में हालात
आमतौर पर देखा जाता था कि नवंबर या दिसंबर महीने में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में अबोहवा दूषित होती थी, लेकिन वर्तमान समय में जबकि अभी सर्दी ने दस्तक नहीं दी है, बल्कि दिन में पारा सातवें आसमान पर बना रहता है, मेरठ और आसपास के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है.
मरीजों की संख्या बढ़ी
सीएमओ रामप्रसाद ने बताया कि जिले में वायरल संक्रमण के मामलों में भी वर्तमान समय में तेजी से वृद्धि हुई है. वह बताते हैं कि जिले की तमाम पीएचसी, सीएचसी में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है. बुखार, खांसी, सर्दी-जुकाम, गले में खराश और शरीर में दर्द जैसे लक्षणों के साथ मरीज डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं. मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में मरीजों की संख्या बीते कई दिनों से 4000 तक पहुंच रही है. मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. अजीत चौधरी का कहना है कि आने वाले मरीजों विशेष सतर्कता बरतने की जानकारी से भी जागरूक किया जा रहा है.
मौसम में बदलाव का असर
लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के HOD डॉक्टर अरविन्द कुमार बताते हैं कि मौसम में बदलाव है. मरीजों में "श्वसन संबंधी समस्या" या "सांस से जुड़ी बीमारियां (Respiratory Problem) काफी बढ़ गई हैं. गले की समस्याएं, लगातार छींक आना,गला खराब होना, बुखार समेत इस तरह की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं. इससे मेडिकल कॉलेज में भी जहां पहले 450 से ज्यादा मरीज आते थे, इन दिनों 700 से भी ज्यादा मरीज हर दिन ओपीडी पहुंच रहे हैं.
वह कहते हैं कि इसका मूल कारण एक तरफ जहां प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, Air quality index की वजह से ये समस्याएं ज्यादा परेशान लोगों को कर रही हैं. डस्ट वगैरह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं. मौसम में बदलाव की वजह से फ्लू वाले मरीज भी अधिक आ रहे हैं. इसी के साथ साथ कार्डियक मरीज (Cardiac Patient) यानि हृदय रोग (Heart Disease) से जुड़ी समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है. इसी प्रकार डायबिटीज, ब्लडप्रेशर से संबंधित मरीज भी बढ़ गए हैं.
प्रदूषण बड़ा कारण
वरिष्ठ चिकित्सक और छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विरोत्तम तोमर बताते हैं कि जहां पहले बहुत सी बीमारियां सर्दी में लोगों को होती थीं. जब तापमान में गिरावट होती थी. मुख्य रूप से कोहरा बन जाता था, ऐसे में धूल के कण नीचे आ जाते थे, तब तमाम तरह के वायरस और बीमारियां होती थीं. लेकिन अब, क्योंकि प्रदूषण मेरठ और आसपास ज्यादा बना रहने लगा है, ऐसे में सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना श्वास संबंधी रोगियों को को करना पड़ रहा है.
विकास कार्य भी वजह
डॉ. विरोत्तम तोमर कहते हैं कि अन्य देशों में भी देखेंगे तो कोई निर्माण कार्य हो रहा होता है तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि धूल न उड़े. एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, लेकिन मेरठ में विकास कार्य तो हो रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है. धूल के कण शरीर के अंदर जा रहे हैं. बढ़े प्रदूषण की वजह से इन्फ्लूएंजा, स्वाइन फ्लू के केस भी सामने आ रहे हैं. निमोनिया के केस भी काफी अस्पतालों में आ रहे हैं. दमा, सांस से संबंधित मरीज भी काफी संख्या में आईसीयु में भर्ती हो रहे हैं.
ये परेशानियां
बताते हैं, फेफड़ों की वायु नलिकाओं (ब्रोन्कियल ट्यूब) में लंबे समय तक रहने वाली सूजन और जलन की स्थिति बन रही है, ऐसे मरीज बड़ी संख्या मे हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे हैं. ऐसे मरीजों को लगातार खांसी परेशान कर रही है, जो कि एक एक इन्फेक्शन है, जिसमें गाढ़ा या रंगहीन या पीला-हरा बलगम मरीजों को परेशान करता है. बहुत से मरीजों को तो सांस लेते समय घरघराहट या सीटी की आवाज भी आती है. प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से सीने में जकड़न, दर्द या बेचैनी बढ़ते प्रदूषण की वजह से होते हैं.
मेरठ में पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अंकुर त्यागी बताते हैं कि साइनसाइटिस के मरीजों की संख्या भी प्रदूषण की वजह से बढ़ी हुई है.
प्रदूषण से किस तरह की बीमारियां
डॉक्टर विरोत्तम तोमर कहते हैं कि प्रदूषण की वजह से बहुत सी बीमारियां लोगों में देखने को मिल रही हैं. माथे, गाल और नाक के आसपास की हड्डियों में स्थित वायु गुहा (साइनस) के उतकों में सूजन के केस भी देखने को मिल रहे हैं. जिसकी वजह से बलगम (म्यूकस) भर जाता है. अधिक प्रदूषण होने की वजह से चेहरे और माथे पर दबाव सा महसूस होने लगता है और माथे में दर्द भी बना रहता है. प्रदूषण की वजह से नाक बंद होने की समस्या के साथ बहुत से मरीजों की लगातार नाक बहने लगती है. प्रदूषण की वजह से सिरदर्द और दांतों या कान में दर्द हो सकता है, थकान और हल्के बुखार के अलावा गंध या स्वाद की क्षमता भी घट जाती है.
इम्युनिटी कम न होने दें
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आयुर्वेदाचार्य ब्रजभूषण शर्मा का कहना है कि ऐसे में हो सके तो बच्चे और बुजुर्ग बेवजह घर से न निकलें. कोई भी संक्रमण होने पर प्रॉपर आराम करना चाहिए. पर्याप्त तरल पदार्थ लेते रहें, शरीर की इम्युनिटी कम न होने दें. गंभीर लक्षणों जैसे सांस लेने में अगर तकलीफ या लगातार तेज बुखार हो तो खुद से डॉक्टर न बनें, मेडिकल स्टोर से भी बिना डॉक्टर से परामर्श लिए दवा लेने से परहेज करें. साथ ही विशेष रूप से बच्चे और बुजुर्ग वायरल संक्रमण की चपेट में अधिक आते हैं. उनकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण संक्रमण आसानी से फैलता है. बच्चों में तेज बुखार और कमजोरी, जबकि बुजुर्गों में सांस संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए बिना देर किये उपचार कराएं. सीजनल फलों का सेवन करें. हो सके तो वॉक पर जाते समय मास्क लगाएं
क्या कहते हैं नगर आयुक्त
इस बारे में नगर आयुक्त सौरभ गंगवार का कहना है कि यह बात सही है कि शहर में इस वक्त बड़े पैमाने पर कार्य चल रहे हैं. जिस वजह से आवाजाही में भी लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं से लगातार संपर्क कर उनसे कार्य शीघ्रता से निपटने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इतना ही नहीं, चेतावनी भी दी गई है कि समय से निर्धारित प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कार्य को पूरा किया जाए.
मेरठ में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स
24 अक्टूबर यानी आज का AQI का स्तर 344 से 397 के बीच तक रहा, जो कि बेहद ही खतरनाक स्टेज है. कल यानी शुक्रवार को 323 से 381 तक था. 22 अक्टूबर को AQI 326 था. ऐसे में बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है.
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