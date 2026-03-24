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AIMIM नेता शौकत अली का विवादित बयान; "हमें 11 विधायक दे दो, एनकाउंटर करने वालों का भी होगा एनकाउंटर", FIR दर्ज

भड़काऊ भाषण को लेकर मेरठ में AIMIM प्रदेश शौकत अली के खिलाफ मामला दर्ज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा: शौकत अली ने मंच से वादा करते हुए कहा कि यदि प्रदेश में उनके पास पर्याप्त विधायक हों, तो वे स्थिति बदल देंगे. उन्होंने कहा, "यूपी में हमें 111 विधायक नहीं, सिर्फ 11 विधायक दे दो. मैं वादा करके जा रहा हूं कि मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा." उन्होंने समर्थकों को "एक डंडा, एक झंडा और एक नेता" के नारे के साथ एकजुट होने का आह्वान किया. उनका तर्क था कि बिना विधायी शक्ति के समाज के हितों की रक्षा करना संभव नहीं है.

AIMIM नेता शौकत अली के इस भड़काऊ भाषण के मामले में कोतवाली क्षेत्राधिकारी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि थाना लोहियानगर में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने समर्थकों से अपील की कि यदि वे अपनी मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करना चाहते हैं, तो उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त होना होगा.

मेरठ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. मेरठ के हापुड़ रोड स्थित 'लब्बैक फार्म हाउस' में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुले मंच से "एनकाउंटर का बदला एनकाउंटर" से लेने की बात कही. सोशल मीडिया पर सामने आये वीडियो में शौकत अली समर्थकों को संबोधित करते हुए बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं.

कोतवाली क्षेत्राधिकारी अंतरिक्ष जैन. (Video Credit: ETV Bharat)

बीजेपी और सपा पर सियासी हमला: AIMIM नेता ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को अपने निशाने पर लिया. उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि महज इल्जाम की बुनियाद पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाए गए और मदरसों पर ताले लगवाए गए. बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 111 विधायक जीतने के बाद भी वे लाचार नजर आते हैं. शौकत अली ने सवाल उठाया कि जब भी विकास की बात होती है तो सिर्फ गोरखपुर या सैफई का नाम ही क्यों आता है, मेरठ जैसे शहरों की अनदेखी क्यों की जाती है.

वीडियो को लेकर राजनीतिक उबाल: शौकत अली का यह वीडियो सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है. जहां एक ओर एआईएमआईएम समर्थक इसे हक की आवाज बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल और कानूनविद इसे भड़काऊ भाषण की श्रेणी में रख रहे हैं. पुलिस और प्रशासन भी वीडियो का संज्ञान लेकर वैधानिक पहलुओं की जांच कर रहे हैं. इस बयान के बाद आने वाले दिनों में मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की पूरी संभावना है.

विवदित बयान जो चर्चा में रहे: फरवरी में मुरादाबाद में एक सभा के दौरान उन्होंने "हम दो, हमारे दो दर्जन" का नारा दिया था. उन्होंने तर्क दिया था कि अधिक बच्चे पैदा करने से देश अधिक शक्तिशाली बनेगा. उन्होंने यह भी कहा था कि एक दिन हिजाब और नकाब पहनने वाली महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि अगर सपा का कोई चपरासी AIMIM को 'बीजेपी की बी-टीम' कहे, तो जूता निकालना चाहिए.

कुछ समय पहले बहराइच में उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को 'लुटेरा' बताया था, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि मुसलमानों ने भारत पर 832 साल शासन किया है.

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