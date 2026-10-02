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मेरठ कृषि विश्वविद्यालय का 25वां स्थापना दिवस: रजत जयंती समारोह में शामिल हुए स्वतंत्र देव सिंह, वैज्ञानिकों को सम्मानित किया

​मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 25वां स्थापना दिवस और रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया. गांधी हॉल में हुए इस भव्य कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की.

कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. त्रिवेणी दत्त ने की. राष्ट्रगीत वंदे मातरम के बाद मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर दीप प्रज्वलित कर नमन किया.

डॉक्यूमेंट्री और रजत जयंती लोगो का अनावरण: समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के 25 वर्षों के गौरवशाली सफर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई. इस खास मौके पर रजत जयंती का आधिकारिक लोगो और कृषि तकनीक से जुड़ी कई नई पुस्तकों का अनावरण किया गया. विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने कृषि क्षेत्र में महापुरुषों के योगदान पर अपने विचार रखे. इसके बाद कृषि, शोध और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को मंच से सम्मानित किया गया.

नेत्र परीक्षण और चश्मा वितरण शिविर में लिया भाग: विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मेरठ के एन.ए.एस. डिग्री कॉलेज पहुंचे. वहां उन्होंने मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल और सामाजिक संगठनों के सहयोग से लगे "सेवा मेरा योगदान" शिविर में हिस्सा लिया. इस शिविर में आम नागरिकों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच की गई और जरूरतमंदों को चश्मे बांटे गए. कई नागरिकों ने इस दौरान समाज सेवा के संकल्प के साथ नेत्रदान और अंगदान का फॉर्म भी भरा.

अंत्योदय और गरीब कल्याण ही सरकार का लक्ष्य: जनसभा को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर 17 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है. महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है. डबल इंजन की सरकार का मुख्य लक्ष्य गरीबों को पक्का मकान, मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड और बिजली-गैस कनेक्शन देना है. राष्ट्रगान के साथ इस गरिमापूर्ण समारोह का औपचारिक समापन हुआ.

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