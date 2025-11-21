खेती-किसानी; गन्ने को छोड़ फूलों की खेती से सालाना लाखों कमा रहे मेरठ के रतन सिंह
मेरठ पीपली खेड़ा गांव के किसान रतन सिंह पांरपरिक गन्ने की खेती के हटकर कुछ लोगों के साथ फूलों की खेती करते हैं.
मेरठ : पश्चिमी यूपी गन्ने की बंपर पैदावार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ किसान लीक से हटकर फूलों की खेती को तवज्जो दे रहे हैं. ऐसे ही मेरठ के पीपली खेड़ा गांव के रहने वाले किसान रतन सिंह ने परंपरागत गन्ने की खेती छोड़कर फूलों की खेती से समृद्धि हासिल कर रहे हैं. रतन सालाना 12 लाख रुपये आसानी से बचा लेते हैं. रतन सिंह से प्रभावित होकर अब कई किसान फूलों की खेती अपना रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. पढ़ें, ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...
मेरठ के पीपली खेड़ा गांव के रतन सिंह बताते हैं कि परिवार के हालात अच्छे नहीं थे. पिता मजदूरी करके परिवार पालते थे. कड़ी मेहनत मेहनत के बावजूद अक्सर दो जून की रोटी का संकट रहता था. बड़े होकर गन्ने की खेती शुरू की, लेकिन कोई खास मुनाफा नहीं होता था. इसके बाद फूलों की खेती की ओर रुख किया. पहले गुलाब की खेती से शुरूआत की. बेचने पर लागत के अनुरूप अच्छा लाभ मिला तो फिर रजनी गंधा (Tuberose) ग्लेडियोलस (Gladiolus), गुलदाउदी (chrysanthemum) गुलदावरी समेत कई वैरायटी के फूलों की खेती शुरू कर दी. ऐसे फूलों की हर समय डिमांड बाजार में रहती है. विदेशी नस्ल के इम्पोर्टेड फूलों की खेती भी अच्छा मुनाफा देती है.
रतन सिंह बताते हैं कि पहले अपने परिवार के लोगों के साथ थोड़ी जमीन पर खेती की. मुनाफे के बाद लोग जुड़ते गए और वर्तमान समय में लगभग 60 बीघा जमीन पर विभिन्न तरह के फूलों की खेती करते हैं. फिलवक्त 15 किसान जुड़े हुए हैं. हर किसान के पास लगभग 10 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. ये लोग फूलों के रखरखाव, तोड़ने और पैकिंग करने तक अलग अलग काम करते हैं.
इम्पोर्टेड वैरायटी में जापानी फूल; रतन सिंह के खेतों में फूलों की इम्पोर्टेड वैरायटी (जापानी फूल) खेतों में लहलहा रही है. इसके अलावा रजनी गंधा, गुलदाऊदी की कई वैरायटी उगाते हैं. Galidulas के एक गुच्छे (bunch of flowers) में 20 पीस होते हैं, जिसके रेट की अगर बात करें तो वह लगभग सौ रुपये प्रति गुच्छा (Bunch) है. इसी प्रकार गुलदाऊदी, डेजी में 10-10 पीस का गुच्छा बनता है. 5 फूलों के गुलदस्ते बनते हैं. फूलों की बिक्री दिल्ली की आजादपुर मंडी में होती है.
रतन सिंह से प्रेरणा लेकर आसपास के किसान भी जुड़े : रतन सिंह को देखकर आसपास के गांव के लोगों ने भी फूलों की खेती शुरू की है. कौल गांव के रहने वाले प्रवीण कुमार बताते हैं कि गन्ने से कहीं ज्यादा मुनाफा हो रहा है. उन्होंने रतन सिंह के साथ जुड़कर 25 बीघा जमीन पर फूलों की खेती करनी कई वर्ष पहले शुरू की थी. आज अपने खेतों में लगभग 10 लोगों को काम दे रखा है. परिवार के लोग भी अपना समय देते हैं. फूलों से मुनाफा भी अच्छा हो रहा है. बशरी बताती हैं कि बंधा काम मिला हुआ है. वह यहां फूलों की कटिंग, गुलदस्ते बनाती हैं.
