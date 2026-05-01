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चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध विश्वविद्यालयों में 5 मई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया

मेरठ : यूपी वेस्ट के प्रतिष्ठित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने अब शिक्षण सत्र 2066-27 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इच्छुक स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी या उससे संबद्ध महाविद्यलयों में प्रवेश के लिए इसी सप्ताह से आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों, सर्टिफिकेट व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन online ragistration की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विश्वविद्यालय का पोर्टल 5 मई से सभी के लिए खोल दिया जाएगा.





विश्वविद्यालय की वीसी संगीता शुक्ला ने बताया कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की समिति ने निर्णय लिया है कि सत्र 2026-27 के विश्वविद्यालय परिसर एवं यूनिवर्सिटी सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन पंजीकरण एवं प्रवेश समर्थ पोर्टल (samarth portal) के माध्यम से किए जा सकते हैं. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव ने बताया कि सभी पाठ्यक्रम समर्थ पोर्टल पर लाइव किए जा चुके हैं. अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय website www.ccsuniversity.ac.in पर जाकर करना होगा.

मेरठ विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्टूडेंट्स को वेबसाइट पर जाकर Admission 2026-27 पर क्लिक करना होगा. पंजीकरण के लिए 130 का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया है. ये Online Payment Gateway के माध्यम से किया जाएगा. अभ्यर्थी एक ही पंजीकरण शुल्क से अधिक्तम तीन पाठ्यक्रम, कॉलेज का चयन कर सकता है या विश्वविद्यालय परिसर के अलावा दो अन्य संस्थान का चयन कर सकता है.





शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विश्वविद्यालय परिसर विभाग एवं सम्बद्ध महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय अवधि में अपने यहीं पाठ्यक्रमवार पंजीकृत पात्र छात्रों अभ्यर्थियों की वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची विश्वविद्यालय के आरक्षण नियमानुसार तैयार की जाएगी. विश्वविद्यालय की तरफ से ये भी जानकारी साझा की गई है कि यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित महाविद्यालय अपने स्तर से यह भी सुनिश्चित करें कि सम्बंधित पाठ्यक्रम में महाविद्यालय को सत्र 2026-27 में सम्बद्धता प्राप्त है. अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी में लिए गए प्रवेश मान्य नहीं होंगे और इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का ही होगा.