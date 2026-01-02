ETV Bharat / state

वादा खिलाफी; गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी के गांव तक सड़क बनाने के वादे से प्रशासन ने फेरी नजर

एशियन गेम्स में एथलीट पारुल ने 2023 में 3000 मीटर स्टीपल चेज गेम में रजत और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था.

गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी परिजनों के साथ.
गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी परिजनों के साथ. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 3:06 PM IST

मेरठ : गोल्डन गर्ल के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी एथलीट पारुल चौधरी को भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड दिया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी एसपी बना दिया, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने गोल्डन गर्ल के गांव की जर्जर सड़क बनाने के वादे पर कोई काम नहीं किया. ऐसे में परिवार के लोग और ग्रामीण गांव तक पक्की सड़क बनने की राह अबतक देख रहे हैं.

गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी के गांव तक सड़क बनाने के वादे से प्रशासन ने फेरी नजर. (Video Credit : ETV Bharat)

मेरठ के इकलौता गांव के किसान कृष्णपाल सिंह की बेटी पारुल चौधरी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. अर्जुन अवार्डी और डिप्टी एसपी पाकर पहचान पाने वाली गोल्डन गर्ल की उपलब्धि के दौरान ढेरों वादे किए गए थे. इसी कड़ी में पारुल के गांव इकलौता तक शानदार पक्की सड़क बनाने का वादा भी किया गया था. हालांकि तस्वीर आज भी जस की तस है.

गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी के गांव की बदहाल सड़क.
गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी के गांव की बदहाल सड़क. (Photo Credit : ETV Bharat)
गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी को मिला सम्मान.
गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी को मिला सम्मान. (Photo Credit : ETV Bharat)


पारुल चौधरी के पिता कृष्णपाल कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने पारुल चौधरी के नाम पर गांव पर सड़क बनाने का वादा किया था. अब पूरा गांव और आसपास के कई गांवों के लोग कर रहे हैं. कृष्णपाल बताते हैं कि बेटी गोल्ड लेकर आई थी तब कई मंत्री विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि गांव पहुंचे थे. सड़क निर्माण समेत कई वायदे किए गए थे, लेकिन सड़क का नामकरण व शिलान्यास भी नहीं हो सका. कृष्णपाल कहते हैं कि उन्होंने खुद अफसरों की चौखट से लेकर जनप्रतिनिधियों से मिलकर मांग की, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है. गांव के खेल मैदान पर भी अवैध कब्जा है.

गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी को मिले मेडल.
गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी को मिले मेडल. (Photo Credit : ETV Bharat)


जिला पंचायती राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि उनके कार्यकाल की बात नहीं है. ऐसे कुछ नहीं कह सकते. वहीं पूर्व मंत्री सुनील भराला का गांव नजदीक ही है. ईटीवी भारत ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की. सुनील भराला ने भी पारुल के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गांव तक सड़क बनवाने का दम भरा था.

