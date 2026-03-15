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मेरठ एडीएम सिटी के ड्राइवर की आखिरी कॉल...मुझे बचा लो...और सुबह पार्क में मिला शव

मेरठ : ​सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीते शुक्रवार सुबह एडीएम सिटी के चालक का शव पार्क में मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे और इलाके में हड़कंप मचा है. चालक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. हालांकि प्राथमिक जांच के बाद पुलिस का दावा है कि प्रकरण आत्महत्या का है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह सामने आएगी.

​सिविल लाइन थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला के अनुसार हस्तिनापुर निवासी अंकुर नागर बीते एक साल से संविदा पर एडीएम सिटी बृजेश सिंह के ड्राइवर के रूप में कार्यरत था. अंकुर का शव शुक्रवार सुबह चौधरी चरण सिंह पार्क में फंदे से लटका मिला था. प्राथमिक जांच में सामने आया कि अंकुर 12 मार्च को एडीएम सिटी के साथ शामली में एक शादी समारोह में गया था. देर रात वहां से लौटने के बाद अंकुर पार्क के टीन शेड में गया और अपने ही अंगोछे का फंदा बना कर खुदकुशी कर ली. शुक्रवार सुबह टहलने आए लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचित किया था.





​"मुझे बचा लो..." - आखिरी कॉल ने बढ़ाया संदेह



अंकुर के भाई अखिलेश ने आत्महत्या की थ्योरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं. अखिलेश का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है. परिजनों के अनुसार रात लगभग 11:30 बजे अंकुर ने अपने ममेरे भाई गुरमीत को फोन किया था. कॉल पर अंकुर ने कथित तौर पर कहा था कि "गाड़ी में मौजूद केपी, अनुज और शिवा मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं. इनका इरादा मुझे जान से मारने का है. अगर हो सके तो मुझे बचा लो." इतना कहने के बाद किसी ने अंकुर का मोबाइल छीन लिया. जिसके बाद उससे संपर्क टूट गया.