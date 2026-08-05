परीक्षा में नकल करने के आरोप से आहत छात्रा यूनिवर्सिटी की तीसरी मंजिल से कूदी, हालत गंभीर
मेरठ मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 10:52 PM IST
मेरठ : मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सनसनीखेज मामला सामने आया है. विश्वविद्यालय में बीटेक सेकेंड ईयर (फूड टेक्नोलॉजी) की छात्रा ने परीक्षा के दौरान शिक्षक द्वारा डांटने और नकल का आरोप लगाए जाने से आहत होकर यूनिवर्सिटी की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. गंभीर अवस्था में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.
बीटेक छात्रा का कहना है कि 29 जुलाई को उसका मैथमेटिक्स (गणित) का पेपर था. पेपर के दौरान उसका एक सवाल गलत हो गया था. जिसके चलते उसने गुस्से में कॉपी का पेपर फाड़ दिया था. छात्रा के मुताबिक उसका पेपर लगभग पूरा हो चुका था और वह नौवें लंबे प्रश्न (लॉन्ग क्वेश्चन) पर थी. तब ड्यूटी पर मौजूद एग्जामिनर अभिषेक सर ने उसे रोक लिया. एग्जामिनर ने उस पर आरोप लगाया कि वह चीटिंग (नकल) करके आई है. छात्रा के मुताबिक टीचर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी.
सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि घटना के बाबत दोपहर करीब 1:30 बजे 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी. इस पर तत्काल थाना दौराला पुलिस एवं सभी संबंधित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे थे. फॉरेंसिक टीम द्वारा जरूरी साक्ष्य संकलित किए गए हैं. घायल छात्रा का इलाज चल रहा है. अब वह खतरे बाहर है. विश्वविद्यालय प्रशासन तथा संबंधित शिक्षक से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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