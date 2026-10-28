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मेरठ में बच्चों से भरी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त; चालक पर नशे में होने का आरोप

मेरठ में बच्चों से भरी स्कूल बस खेत में गिरी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: सरधना थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहटा ब्लॉक के चिंदौड़ी अमानुल्लाहपुर मार्ग पर बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की बच्चों से भरी प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 6 फीट गहरे खेत में जा गिरी. दुर्घटना में कुछ बच्चे घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की बस सुबह करीब 7:30 बजे आसपास के गांवों से बच्चों को पिक करके दूसरे गांव की तरफ जा रही थी. चिंदौड़ी गांव के पास पहुंचते ही बस का अचानक स्टेयरिंग फेल हो गया, और ​चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. बस तेज रफ्तार में सड़क से नीचे उतरकर 6 फीट गहरे खेत में जा पलटी. बस गिरते ही चीख-पुकार मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा बेहद भयावह था और बस के अंदर बच्चे बुरी तरह फंस गए थे.