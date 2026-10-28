मेरठ में बच्चों से भरी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त; चालक पर नशे में होने का आरोप
ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर बच्चों को निकाला, कई का इलाज जारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 12:28 PM IST
मेरठ: सरधना थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहटा ब्लॉक के चिंदौड़ी अमानुल्लाहपुर मार्ग पर बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की बच्चों से भरी प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 6 फीट गहरे खेत में जा गिरी. दुर्घटना में कुछ बच्चे घायल हो गए.
जानकारी के अनुसार, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की बस सुबह करीब 7:30 बजे आसपास के गांवों से बच्चों को पिक करके दूसरे गांव की तरफ जा रही थी. चिंदौड़ी गांव के पास पहुंचते ही बस का अचानक स्टेयरिंग फेल हो गया, और चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. बस तेज रफ्तार में सड़क से नीचे उतरकर 6 फीट गहरे खेत में जा पलटी. बस गिरते ही चीख-पुकार मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा बेहद भयावह था और बस के अंदर बच्चे बुरी तरह फंस गए थे.
ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर अंदर फंसे रोते-बिलखते बच्चों को एक-एक कर बाहर निकाला. घायल बच्चों को तुरंत एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से नजदीकी एसडीएस ग्लोबल अस्पताल तथा मेरठ के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
घटनास्थल पर पहुंचे बच्चों के परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों का कहना है कि चालक शराब के नशे में बस चला रहा था और लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ.
वहीं दुर्घटना होते ही चालक मौके से फरार हो गया. इसके बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीण स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया. स्कूल के संचालक अजय गुप्ता ने ग्रामीणों के लगाए गए आरोपों को खारिज किया है.
स्कूल संचालक अजय गुप्ता ने बताया कि चालक ने शराब नहीं पी थी, तकनीकी खराबी (स्टेयरिंग फेल) के कारण हादसा हुआ. हादसे में केवल 2 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, 15 बच्चे घायल नहीं हैं. स्कूल प्रशासन सभी घायल बच्चों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा.
सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. क्षेत्राधिकारी सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि चिंदौड़ी गांव के पास स्कूली बस के खेत में गिरने की सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है. आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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