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मेरठ आबूलेन विवाद: हुक्का बार में हिंदू नाम बताकर युवती के साथ बैठा था मुस्लिम युवक, FIR दर्ज

'अभिषेक' बनकर युवती से बढ़ाई थी दोस्ती, कड़ाई से पूछताछ में 'शोएब' निकला मुख्य आरोपी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आबूलेन स्थित एक हुक्का बार में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ. यहां विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. संगठन के पदाधिकारियों का सीधा आरोप है कि उक्त युवक अपनी असली धार्मिक पहचान छिपाकर और फर्जी नाम बताकर युवती से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था. हंगामा होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई. गुप्त सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया और मामला दर्ज कर लिया. थाना सदर बाजार प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया, विहिप और बजरंग दल के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूचना मिली थी कि आबूलेन के हुक्का बार में एक संदिग्ध युवक एक स्थानीय युवती के साथ मौजूद है. यह सूचना मिलते ही विहिप के पवन कश्यप, नमन अग्रवाल और बजरंग दल के उज्जवल तायल और यश प्रजापति अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए. जानकारी देतीं हिन्दू संगठन की सदस्य दीपा राणा . (Video Credit: ETV Bharat) 'अभिषेक' बनकर घूम रहा था शोएब: जब इन कार्यकर्ताओं ने हुक्का बार के अंदर जाकर संदिग्ध युवक-युवती से सामान्य पूछताछ शुरू की, तो युवक ने चालाकी से अपनी पहचान 'अभिषेक' के रूप में बताई. हालांकि, कार्यकर्ताओं द्वारा कड़ाई से की गई पूछताछ और पहचान पत्र मांगने पर उसकी पूरी झूठ की पोल खुलकर बेनकाब हो गई. इसके बाद उसने डरकर अपना असली नाम 'शोएब' होना पूरी तरह स्वीकार कर लिया. इस प्रकार नाम बदलकर लड़की को गुमराह करने की बात सामने आते ही हुक्का बार में मौजूद कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए और उन्होंने युवक की मौके पर ही धुनाई कर दी.