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मेरठ आबूलेन विवाद: हुक्का बार में हिंदू नाम बताकर युवती के साथ बैठा था मुस्लिम युवक, FIR दर्ज

बीए की छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपी शोएब के खिलाफ केस दर्ज किया गया. स्थानीय पुलिस और हिंदू संगठन के बीच नोकझोंक हुई.

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'अभिषेक' बनकर युवती से बढ़ाई थी दोस्ती, कड़ाई से पूछताछ में 'शोएब' निकला मुख्य आरोपी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 10:00 PM IST

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Updated : May 20, 2026 at 10:25 PM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आबूलेन स्थित एक हुक्का बार में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ. यहां विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. संगठन के पदाधिकारियों का सीधा आरोप है कि उक्त युवक अपनी असली धार्मिक पहचान छिपाकर और फर्जी नाम बताकर युवती से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था. हंगामा होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई.

गुप्त सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया और मामला दर्ज कर लिया. थाना सदर बाजार प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया, विहिप और बजरंग दल के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूचना मिली थी कि आबूलेन के हुक्का बार में एक संदिग्ध युवक एक स्थानीय युवती के साथ मौजूद है. यह सूचना मिलते ही विहिप के पवन कश्यप, नमन अग्रवाल और बजरंग दल के उज्जवल तायल और यश प्रजापति अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए.

जानकारी देतीं हिन्दू संगठन की सदस्य दीपा राणा . (Video Credit: ETV Bharat)

'अभिषेक' बनकर घूम रहा था शोएब: जब इन कार्यकर्ताओं ने हुक्का बार के अंदर जाकर संदिग्ध युवक-युवती से सामान्य पूछताछ शुरू की, तो युवक ने चालाकी से अपनी पहचान 'अभिषेक' के रूप में बताई. हालांकि, कार्यकर्ताओं द्वारा कड़ाई से की गई पूछताछ और पहचान पत्र मांगने पर उसकी पूरी झूठ की पोल खुलकर बेनकाब हो गई. इसके बाद उसने डरकर अपना असली नाम 'शोएब' होना पूरी तरह स्वीकार कर लिया. इस प्रकार नाम बदलकर लड़की को गुमराह करने की बात सामने आते ही हुक्का बार में मौजूद कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए और उन्होंने युवक की मौके पर ही धुनाई कर दी.

पुलिस ने भीड़ से युवक-युवती को बचाया: हुक्का बार के अंदर इस बड़े हंगामे की खबर मिलते ही आबूलेन चौकी प्रभारी विनय कुमार भारी पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. गुस्साए कार्यकर्ताओं के भारी हुजूम के बीच से आरोपी युवक को सुरक्षित बाहर निकालने के दौरान पुलिस और संगठन के लोगों के बीच काफी नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई. भारी मशक्कत और सूझबूझ के बाद पुलिस ने युवक और युवती दोनों को उग्र भीड़ से बचाया और उन्हें अपनी अभिरक्षा में लेकर सीधे थाने आ गई.

पिता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज: हिंदू संगठन की सक्रिय सदस्य दीपा राणा ने बताया कि आरोपी शोएब काफी समय से इस अनजान युवती का पीछा कर रहा था. वह अपनी असली पहचान छिपाकर और नाम बदलकर इस निर्दोष लड़की को अपने जाल में फंसाने की कुत्सित कोशिश कर रहा था. कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़े जाने पर भी वह काफी देर तक पुलिस के सामने झूठ बोलता रहा. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीड़ित युवती मेडिकल थाना क्षेत्र की रहने वाली है और शहर के एक कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही है.

पुलिस ने शुरू की वैधानिक कानूनी कार्रवाई: इस पूरी घटना की आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद युवती के पिता ने तुरंत थाने पहुंचकर आरोपी शोएब के खिलाफ एक लिखित तहरीर दी है. स्थानीय पुलिस ने पिता की इसी तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है. थाना सदर बाजार प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आबूलेन स्थित एक हुक्का बार में हुए इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में पीड़ित युवती के परिजनों द्वारा थाने में लिखित तहरीर दी गई है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले में नियमों के मुताबिक सख्त वैधानिक व कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated : May 20, 2026 at 10:25 PM IST

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