मेरठ में 20 बीघा जमीन के लिए 82 वर्षीय किसान की गोली मार कर हत्या, अपनों का हाथ होने की आशंका
सरुरपुर थाना क्षेत्र के करनावल में हुई सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 12:15 PM IST
मेरठ : सरुरपुर थाना क्षेत्र के करनावल में एक बुजुर्ग किसान की हत्या कर दी गई. बुजुर्ग किसान बृहस्पतिवार देर रात घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे. हत्या के बाद गांव पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए. वारदात के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है.
एसपी देहात अभिजीत कुमार के अनुसार सरुरपुर थाना क्षेत्र के करनावल गांव निवासी बुजुर्ग विजयपाल (80) गुरुवार रात खाना खाने के बाद अपने साथी बुजुर्गों के पास हुक्का पीने गए थे. तभी दो नकाबपोश युवकों ने उन पर फायर झोंक दिया. गोली विजयपाल के सीने में लगी. गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी घरों से निकल कर बाहर आए. जिसके बाद हमालवरों ने चाकू से भी कई वार किए गए और भाग गए.
एसपी अभिजीत कुमार ने बताया कि आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. प्राथमिक जांच में सामने आया कि बुजुर्ग के पास 80 बीघा जमीन थी. बुजुर्ग विजयपाल के तीन बेटे हैं. जिनमें लगभग 10 साल पहले एक बेटे की मौत हो गई थी. विजयपाल ने जमीन के चार हिस्से करते हुए कुल 20 बीघा जमीन अपने पास रख ली थी. विजयपाल ने अपने हिस्से की जमीन अपने दो पौत्रों के नाम करने की बात घर में कह चुके थे. इसी एंगल पर जांच की जा रही है. हालांकि अभी कोई सुराग नहीं मिला है.