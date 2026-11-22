मेरठ में अंतरराज्यीय ईरानी गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, चार पर घोषित था 25-25 हजार का इनाम
धनतेरस के दिन हुई थी वारदात. थाना देहली गेट पुलिस और सिटी स्वाट टीम को मिली सफलता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 8:45 AM IST
मेरठ : सर्राफा बाजार से धनतेरस पर्व के दिन हुई सोने की ठगी के मामले का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है. दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम ईरानी गैंग के बदमाशों ने दिया था. इस मामले में पुलिस ने अंतरराज्यीय ईरानी गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनमें चार बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था.
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि थाना देहली गेट पुलिस और सिटी स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 21 नवंबर को वारदात में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. आरोपियों के पास से करीब 27 ग्राम पीली धातु और 3 हजार 600 रुपये नकद बरामद हुए हैं. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गिरोह के सदस्य आस्था के नाम पर विश्वास में लेने के बाद वारदात को अंजाम देते थे. आरोपियों में कुछ के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी, चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं.
एसएसपी के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों में सरवर अली (23) पुत्र राजू अली निवासी यमुना विहार, भोजपुर, थाना भोजपुर, नई दिल्ली. सज्जाद अली (36) उर्फ सज्जू पुत्र युसूफ अली निवासी बीबी कॉलोनी, न्यू ऐड खेड़ा, थाना कामटी, नागपुर, महाराष्ट्र, मुजाहिद अली (28) उर्फ इमरान पुत्र यासीन अली निवासी ऐड खेड़ा, कामटी, थाना कामटी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, मोहम्मद सादिक (28) पुत्र गुलाम रजा निवासी बीबी कॉलोनी, ऐड खेड़ा, कामटी, थाना कामटी, जनपद नागपुर, महाराष्ट्र, सद्दाम (21) मौला पुत्र रोहिल बख्श निवासी उतरबिल, थाना गॉडबेटा, जिला पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल शामिल हैं.