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मेरठ में अंतरराज्यीय ईरानी गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, चार पर घोषित था 25-25 हजार का इनाम

पुलिस की गिरफ्त में अंतरराज्यीय ईरानी गिरोह के सदस्य. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : सर्राफा बाजार से धनतेरस पर्व के दिन हुई सोने की ठगी के मामले का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है. दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम ईरानी गैंग के बदमाशों ने दिया था. इस मामले में पुलिस ने अंतरराज्यीय ईरानी गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनमें चार बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था.







जानकारी देते एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति. (Video Credit : ETV Bharat) एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि थाना देहली गेट पुलिस और सिटी स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 21 नवंबर को वारदात में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. आरोपियों के पास से करीब 27 ग्राम पीली धातु और 3 हजार 600 रुपये नकद बरामद हुए हैं. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गिरोह के सदस्य आस्था के नाम पर विश्वास में लेने के बाद वारदात को अंजाम देते थे. आरोपियों में कुछ के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी, चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं.