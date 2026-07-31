ETV Bharat / state

मेरठ खेल विभाग में 16 गेम प्रशिक्षक होंगे नियुक्त, जानें-आवदेन की पूरी प्रक्रिया

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ियों को प्राथमिकता. प्रतिमाह डेढ़ लाख रुपये मिलेगी सैलरी.

मेरठ खेल विभाग में प्रिशक्षकों की नियुक्ति का मौका.
मेरठ खेल विभाग में प्रिशक्षकों की नियुक्ति का मौका. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश सरकार ने आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रशिक्षक तैनात करने की योजना बनाई है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ियों के लिए कोच बनने का अवसर मिल सकता है. कोच चयन होने पर उन्हें प्रतिमाह डेढ़ लाख रुपये का वेतन भी मिलेगा. जानें, आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

जानकारी देते क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी (RSO) जितेंद्र यादव. (Video Credit : ETV Bharat)



क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी (RSO) जितेंद्र यादव ने बताया कि खेल विभाग प्रदेश के आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों के लिए 16 अलग-अलग गेम के प्रशिक्षक के लिए नियुक्तियां निकाली हैं. सरकार ऐसे खिलाड़ियों को खोज रही है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं. चयनित आवेदकों को प्रदेश के आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रशिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा.

गेम प्रशिक्षक की नियुक्ति के लिए सूचना.
गेम प्रशिक्षक की नियुक्ति के लिए सूचना. (Photo Credit : ETV Bharat)

आरएसओ जितेंद्र यादव के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों चार अलग-अलग वर्ग में विभाजित किया गया है. पहले वर्ग में वे खिलाड़ी होंगे, जिन्होंने भारत की तरफ से ओलम्पिक में प्रतिभाग किया हो. दूसरे वर्ग में वर्ल्ड कप, तीसरे वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम्स और चौथे वर्ग में एशियन गेम्स में प्रतिभाग कर चुके खिलाड़ी आवेदन के लिए पात्र होंगे. जो भी खिलाड़ी कोच के तौर पर सेवा देना चाहते हैं, वे अपनी उपलब्धियों के बारे में निर्धारित प्रारूप को भरकर आवेदन कर सकते हैं. प्रशिक्षक के रूप में चयन के बाद खेल विभाग की तरफ से प्रतिमाह एक लाख 50 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा.

अभ्यास करते खिलाड़ी. फाइल फोटो
अभ्यास करते खिलाड़ी. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)



RSO जितेंद्र यादव के आनुसार मेरठ जिले के कैलाश प्रकाश स्ट्रेडियम में बॉक्सिंग का छात्रावास है. यहां अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता बॉक्सिंग खिलाड़ी सतीश यादव बतौर कोच वर्तमान में प्रशिक्षण दे रहे हैं. इसके अलावा यूपी में कुल 16 अलग-अलग खेलों से संबंधित छात्रावास विभाग की तरफ से संचालित हैं. एक ही खेल से संबंधित कई छात्रावास हैं. 16 खेलों के लिए कुल 34 छात्रावासों में 40 कोच रखे जाने हैं. इनमें हॉकी, तैराकी, वाॅलीबाल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबाल, बैडमिन्टन, टेबल टेनिस, बाॅस्केटबाल, कबड्डी, कुश्ती, बाक्सिंग, हैंडबाल, जूडो, तीरंदाजी के प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जानी है.

यह भी पढ़ें : 932 नए अधिकारी मिले नियुक्ति-पत्र : सीएम योगी बोले - जिस पारदर्शिता से हुई भर्ती, उसी पारदर्शिता से जनता की सेवा करें अधिकारी

यह भी पढ़ें : ETV Bharat Impact: लखनऊ आंंगनबाड़ी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को मिला नियुक्ति पत्र, बोलीं- धन्यवाद ईटीवी भारत

TAGGED:

MEERUT SPORTS COACH
MEERUT SPORTS NEWS
MEERUT APPOINTMENT IN SPORTS
SPORTS COACH APPOINTMENT
APPOINTMENT IN SPORTS DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.