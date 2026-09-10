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उदास विरासत: मेरठ की वह 150 साल पुरानी लाइब्रेरी,जहां के पाठक टैगोर,विवेकानंद,जिन्ना और गांधी जैसी शख़्शियत थे

पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की विशेष रिपोर्ट.

जहां गांधी, टैगोर और विवेकानंद के कदम पड़े...
जहां गांधी, टैगोर और विवेकानंद के कदम पड़े... (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 2:02 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 2:56 PM IST

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मेरठ: एक ऐसी जगह जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने बैठकर महीनों तक ज्ञान अर्जित किया हो. एक ऐसी चौखट, जहां महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और रवींद्रनाथ टैगोर जैसी इतिहास बदलने वाली शख्सियतों के कदम पड़े हों. एक ऐसी तिजोरी, जिसमें करोड़ों रुपये की दुर्लभ और ऐतिहासिक किताबें बंद हों. ऐसी किताबें जो शायद पूरी दुनिया में आपको कहीं और न मिलें. आप कहेंगे कि ऐसी जगह तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्मारक होनी चाहिए, सैलानियों और शोधकर्ताओं का मेला होना चाहिए. लेकिन कड़वी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है.

तिलक लाइब्रेरी की कहानी (Video Credit: ETV Bharat)

लाइब्रेरी को अब भी एक 'मसीहा' का इंतजार: मेरठ के टाउन हॉल में लगभग 140 साल पुरानी ब्रिटिशकालीन लाइब्रेरी है. ब्रिटिश हुकूमत के दौरान देश में ऐसी 6 ऐतिहासिक लाइब्रेरियां स्थापित की गई थीं. आजादी के बाद सरकार ने बाकी 5 लाइब्रेरियों को तो गोद ले लिया, उन्हें राज्य और केंद्र का संरक्षण मिला, लेकिन मेरठ की इस ऐतिहासिक धरोहर को अकेला छोड़ दिया गया.

भूली बिसरी ऐतिहासिक धरोहर!
भूली बिसरी ऐतिहासिक धरोहर! (Photo Credit: ETV Bharat)

ये मेरठ की पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है.बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, ब्रिटिशकालीन समय में देश में स्थापित पुरानी जो 6 लाइब्रेरी हैं. उनमें से एक ये है. दुर्भाग्य की बात ये भी है कि जहां देश की बाकी 5 लाइब्रेरी सरकारों का साथ मिला, वहीं लेकिन तिलक लाइब्रेरी का पतन होता जा रहा है. शोध करने के लिए ये लाइब्रेरी बेहद ही उपयोगी है, क्योंकि यहां बेहद ही पुराना लिटरेचर है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की तो ये लाइब्रेरी गवाह रही है.- देवेश शर्मा, इतिहासकार एवं पूर्व विभागाध्यक्ष NAS कॉलेज इतिहास विभाग

करोड़ों का खजाना: इस लाइब्रेरी में जो पुस्तकों का कलेक्शन है वह 100 साल से अधिक पुरानी पुस्तकों का है. यहां लिथोप्रिंट वाली पुस्तकें हैं. 1950 से पूर्व में जो छपी हुई किताबें हैं. उनका मूल्यांकन अगर करें तो लगभग तीन करोड़ से ज्यादा कीमत की पुस्तकें हैं.

तिलक लाइब्रेरी क्यों है खास?
तिलक लाइब्रेरी क्यों है खास? (Photo Credit: ETV Bharat)

जिसे सरकार को प्राथमिकता से संरक्षित करना चाहिए था उस तरफ किसी का कभी ध्यान नहीं गया. वह कई बार अलग-अलग पटलों पर इस पुस्तकालय को बचाने के लिए गुहार लगा चुके हैं लेकिन होता कुछ नहीं है. जरा सी ग्रांट मिलती है उसमें होता कुछ नहीं है कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय मिलता है. जबकि लाइब्रेरी जहां देश की धरोहर हैं वहीं इस स्थान पर मौजूद किताबें सुरक्षित रहें ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और भी आवश्यक है.- प्रभात रॉय, पूर्व राजनयिक

संरक्षण की दरकार: लाइब्रेरी की स्थिति ऐसी है कि सारी किताबें खतरे में हैं, अलमारी जर्जर हो चुकी हैं. लाइब्रेरी की देखभाल करने वालों में से एक प्रमोद कुमार बताते हैं कि वे 1995 में इस लाइब्रेरी में नियुक्त हुए थे, यहां 50 हजार बुक्स हैं, दीमक लगने के कारण यहां समय समय पर बचाव के लिए प्रयास करते हैं, किताबों का मेंटेनेंस करने में बड़ी दिक्कत भी यहां होती है. फंड न होने के कारण इस संग्रहालय का विकास नहीं हो पाया.

धरोहर से 'सौतेला व्यवहार' क्यों?
धरोहर से 'सौतेला व्यवहार' क्यों? (Photo Credit: ETV Bharat)

प्राचीन लाइब्रेरी होने के बावजूद भी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जबकि इस लाइब्रेरी का मॉडिफाइड होना बहुत जरूरी है. इसका मेंटेन होना बहुत जरूरी है जिससे कि किताबों में दीमक न लगे.- अभय सिंह, लाइब्रेरी के कर्मचारी

जहां विवेकानंद पढ़ते थे, आज वहां धूल है!: ब्रिटिश कालीन प्राचीन पुस्तकालयों में से एक इस पुस्तकालय में स्वामी विवेकानंद भी आकर कई महीने तक अध्ययन किए थे. गांधीजी से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना, रविंद्र नाथ टैगोर का भी यहां से नाता रहा. आजादी काल में गोपाल कृष्ण गोखले भी यहां आते थे. उस दौर में कई अहम मीटिंग का ये पुस्कालय गवाह रहा है. विवेकानंद फाउंडेशन के लोग जो आते हैं वह भी आकर उन किताबों को यहां पढ़ते हैं.

बड़े-बड़े लोगों की बैठकी होती थी यहां
बड़े-बड़े लोगों की बैठकी होती थी यहां (Photo Credit: ETV Bharat)

12 से 13 वर्षों से इस लाइब्रेरी में पढ़ने आ रहे हैं और इस लाइब्रेरी के बारे में इतना जानते हैं कि जो किताबें यहां है. वह कहीं आसानी से नहीं मिलेंगी, बल्कि यहां तक कि स्वामी विवेकानंद जब यहां आकर रुके थे तो उन्होंने जो किताबें यहां पढ़ी थी वह भी यहां पर मौजूद हैं.- विकास सागर, शोध छात्र

लाइब्रेरी का वजूद खतरे में, संरक्षण जरूरी: तिलक पुस्तकालय को हेरिटेज बिल्डिंग घोषित करने की मांग उठ रही है. साथ ही इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को सौंप देने की भी आवाज उठ रही हैं. इसके अलावा तिलक पुस्तकालय को कोलकाता, चेन्नई, केरल और मुंबई की प्राचीन पुस्तकालय की तरह ही संरक्षित कर यहां शोध केंद्र की स्थापना करने की भी डिमांड है. पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, कार्यालय सहायक समेत सहायक आदि की पूर्णकालिक नियुक्ति कर हालात सुधारने की मांग लोग सरकार से कर रहे हैं.

खतरे में दुर्लभ खजाना!
खतरे में दुर्लभ खजाना! (Photo Credit: ETV Bharat)

तकलीफ इस बात की है कि बाकी ब्रिटिश हुकूमत की जो लाइब्रेरी हैं उनपर सरकार का नियंत्रण है उनकी स्थिति बेहतर है, लेकिन क्रांतिधरा मेरठ के पुस्तकालय की ओर किसी का ध्यान नहीं है.- तरुण शर्मा, शोध छात्र

यह है हमारी एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर की वो कड़वी हकीकत. जिस लाइब्रेरी में स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी ने महीनों अध्ययन किया हो, जहां महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर के कदम पड़े हों, और जहां करोड़ों रुपये की दुर्लभ किताबों का खजाना हो, वो आज पाई-पाई को मोहताज है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है. सवाल यह है कि क्या हम अपनी इस ऐतिहासिक विरासत को ऐसे ही धूल में मिल जाने देंगे? क्या हम तब जागेंगे जब इतिहास के ये दुर्लभ पन्ने हमेशा-हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे? जरूरत है इस धरोहर को वह सम्मान और संरक्षण दिलाने की, जिसकी यह हकदार है.

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Last Updated : September 10, 2026 at 2:56 PM IST

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