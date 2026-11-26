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मीनाक्षी सुंदरम को मिली ऊर्जा निगम की कमान, IFS बीके गांगटे को मिला प्रमोशन

मीनाक्षी सुंदरम को मिली ऊर्जा निगम की कमान ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक और वन विभाग में दो अहम फैसले किए हैं. मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से अध्यक्ष ऊर्जा निगम की जिम्मेदारी लेकर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को सौंपी गई है. अब वो यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल के बोर्ड अध्यक्ष होंगे. वहीं लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे APCCF बीके गांगटे को अस्थायी पद सृजन के बाद प्रमुख वन संरक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है.

उत्तराखंड की नौकरशाही में दो अहम बदलाव किए गए हैं. शासन ने ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से हटाकर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को सौंप दी है. वहीं वन विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे भारतीय वन सेवा के अधिकारी बीके गांगटे को प्रमुख वन संरक्षक पद पर प्रमोशन दिया गया है. दोनों फैसले प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.