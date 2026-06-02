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मीनाक्षी एम राय होंगी पटना हाईकोर्ट की अगली चीफ जस्टिस, 5 जून को शपथ ग्रहण

पटना: सिक्किम उच्च न्यायालय की सीनियर जज जस्टिस मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस होंगी. उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 22 मई 2026 को की थी.

संगम साहू की जगह लेंगी: वर्तमान चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू 4 जून 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उनके स्थान पर जस्टिस मीनाक्षी एम राय को पटना उच्च न्यायालय की नई चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया गया है.

दूसरी महिला चीफ जस्टिस होंगी मीनाक्षी: केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जस्टिस मीनाक्षी एम राय को पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त करने का अधिसूचना जारी कर दी है. वे 5 जून 2026 से अपना कार्यभार पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला चीफ जस्टिस और 48वीं चीफ जस्टिस के रूप में संभालेंगी.

इससे पूर्व गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा एम राय पटना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया था. उन्होंने 10 जुलाई 2010 को पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में पटना हाईकोर्ट में पदभार ग्रहण किया था.