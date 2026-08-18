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मीना खलखो हत्याकांड: HC ने 2 सशस्त्र बल के जवानों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

बिलासपुर: बहुचर्चित मीना खलखो हत्याकांड में बिलासपुर हाई कोर्ट ने 2 सशस्त्र बल के जवानों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि मीना खलखो की मौत जिस गोली से हुई, वह आरोपी जवान धर्मदत्त धनिया और जीवनलाल रत्नाकर के हथियार से चली थी. कोर्ट ने कहा, केवल यह साबित होना कि घटना के दौरान पुलिस की ओर से फायरिंग हुई और मीना की गोली लगने से मौत हुई, आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है.

मीना खलखो हत्याकांड

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन ट्रायल के बाद रायपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 5 अप्रैल 2022 को दोनों जवानों को धारा 302/34 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने बिलासपुर हाई कोर्ट में अपील पेश की थी. अपील की सुनवाई जस्टिस संजय एस अग्रवाल और जस्टिस एनके व्यास के डिवीजन बेंच में हुई. केस की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील आज खारिज कर दी है.



